«Р7-офис» бесплатно передаст школам Кабардино-Балкарской Республики лицензии на ПО

«Р7», разработчик «Р7-офис», и Министерство цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики заключили соглашение о взаимодействии. Документ направлен на выполнение задач по цифровой трансформации образовательной отрасли и госструктур в рамках реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

По его условиям стороны смогут формировать пилотные зоны для тестирования российских цифровых продуктов и решений в различных сферах деятельности, а также формировать предложения по повышению эффективности использования российского программного обеспечения.

Также «Р7» планирует передать лицензии на использование своего офисного решения «Р7-офис» в дошкольных, общеобразовательных, учреждений дополнительного образования, учреждений среднего профессионального образования и учреждений для детей-сирот.

«По условиям соглашения российский разработчик бесплатно передаст в образовательные учреждения Кабардино-Балкарской Республики лицензии на пакет офисных решений «Р7-офис». В результате внедрения отечественного софта пользователи получат доступ к полнофункциональному и совместимому со всеми популярными форматами пакету офисных программ, включая редакторы текстовых документов, таблиц и презентаций», – сказал министр цифрового развития КБР Ислам Ашхотов.

Ранее компания заключила соглашение по предоставлению программного обеспечения «Р7-офис» в Санкт-Петербурге, Белгородской, Нижегородской, Костромской, Иркутской, Смоленской, Владимирской и Курганской областях, Алтайском Крае, Республике Ингушетия, Ямало-Ненецком автономном округе, Забайкалье, Тюмени и ряде других регионов России.