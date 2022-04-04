Подтверждена совместимость платформы nanoCAD с Astra Linux

ГК «Астра» и компания «Нанософт разработка» объявили об успешном завершении комплекса испытаний своих программных продуктов. Итоги тестов, выполненных в среде Wine 7.0, подтвердили совместимость ОС Astra Linux и платформы nanoCAD: компоненты технологического стека работают корректно, и пользователям доступны все их функциональные возможности.

Платформа nanoCAD — это комплексное программное решение для воплощения инженерных идей. Множество специальных модулей, которыми можно расширить его функционал, предназначено для интеллектуального оформления и редактирования строительных чертежей, проектирования изделий разной степени сложности, оформления конструкторской документации по действующим стандартам, создания цифровых моделей местности и подготовки чертежей к выпуску топографических планов для промышленного и гражданского строительства, параметрического и прямого 3D-моделирования, работы с растровой графикой и т.д. Открытый API позволяет создавать на базе продукта специализированные отраслевые приложения, а поддержка форматов *.dwg и IFC делает его оптимальным решением для совмещения технологий САПР и BIM.

Для проверочных работ эксперты использовали автоматизированные рабочие места под управлением ОС Astra Linux Special Edition и Astra Linux Common Edition. Комплекс испытаний включал инсталляцию платформы nanoCAD x64 в среде Wine 7.0 — ПО, позволяющего пользователям Linux-платформ применять 16-, 32- и 64-битные приложения для Microsoft Windows без установки самой ОС, а также проверку работоспособности совместного решения. По результатам исследований специалисты удостоверились, что платформа nanoCAD адаптирована и полностью готова к применению в связке с российскими ОС. Система поддерживает 3D-ускорение в среде Astra Linux, благодаря чему удобство ее использования и скорость работы не уступают показателям, которые достигаются под управлением Windows.

Корректность функционирования совместного решения официально подтверждают сертификаты, выданные в рамках программы технологической кооперации ИТ-вендоров Ready for Astra Linux.

«Вопрос работоспособности САПР под ОС Astra Linux всегда был актуален: проектирование и моделирование — это значимые аспекты деятельности многих ключевых российских предприятий. Сейчас, когда многие иностранные вендоры уходят с нашего рынка, обеспечить гарантию их работоспособности можно только одним способом: предоставить им 100% надежное и не уступающее зарубежным аналогам импортонезависимое ПО. Поэтому сертификация платформы nanoCAD по программе Ready for Astra Linux имеет, без преувеличения, стратегическое значение. Мы благодарны коллегам из компании «Нанософт разработка» за сотрудничество и планируем продолжить его развитие, чтобы в распоряжении наших заказчиков всегда были современные, удобные и отвечающие их потребностям технологии», — отметил Антон Рудевский, директор департамента по работе с партнерами ГК «Астра».