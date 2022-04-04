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MR Group переводит подписание документов в цифровой формат

В рамках курса на цифровизацию девелопер MR Group переводит подписание документов в электронный формат с помощью платформы «Контур.Диадок». Отказ от бумаги позволит снизить затраты на доставку и оптимизировать расход ресурсов в компании.

Сервис «Контур.Диадок» интегрирован с внутренней системой ЭДО MR Group, поэтому все операции, связанные с документами ― подписание, обмен с контрагентами и передача в учетные системы и архив ― будут выполняться автоматически. Для перехода к электронному формату контрагентам MR Group достаточно подключиться к платформе «Контур.Диадок» или любым совместимым операторам ЭДО и отправить приглашение.

«MR Group следует тренду на экологичность, переход на ЭДО не только позволяет оптимизировать расход ресурсов, но и сократить объем бумажных отходов и снизить уровень негативного воздействия на окружающую среду», ― сказал Александр Обухов, исполнительный директор MR Group.

В среднем переход на ЭДО позволит MR Group сэкономить около 1 млн руб. в месяц на доставке документов.

MR Group продолжает цифровое развитие компании: автоматизирует бизнес-процессы контакт-центра и отдела продаж, запускает систему динамического ценообразования. Кроме того, девелопер внедряет системы умного дома и умного офиса в ключевых проектах, таких, как цифровой бизнес-центр Icity, жилые комплексы City Bay, «Фили сити», Symphony 34, Mod, Slava.

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