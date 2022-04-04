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«Мой голос» «Росатома» готов заменить иностранные платформы для проведения интерактивных онлайн-опросов

30 марта 2022 г. платформа «Мой голос», разработанная в Центре цифровых HR-технологий АО «Гринатом» – подразделение разработки HR Tech-решений Госкорпорации «Росатом», включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, что позволяет без ограничений использовать ее в компаниях, реализующих программу импортозамещения. Новая платформа заменит, в частности, популярный сервис Mentimeter, который широко использовался в России. Об этом CNews сообщили представители «Гринатома».

«Мой голос» можно использовать в режиме реального времени, проводить опросы во время мероприятий и прямых эфиров и мгновенно получать результаты голосования в красивой интерактивной визуализации, а также использовать программу для проведения регулярных опросов сотрудников или партнеров.

Провести опрос и получить результаты для демонстрации аудитории можно сделав три простых шага: создать опрос с помощью удобного конструктора на сайте платформы, сообщить участникам код опроса или отправить ссылку, просматривать результаты в режиме реального времени. «Мой голос» позволяет уйти от скучных и однотипных опросов и воплотить в жизнь любой креатив. В простом и понятном редакторе можно создавать опросы с одиночным и множественным выбором вариантов ответа, с выпадающим списком, открытые, с разными шкалами оценок, задавать вопросы с изображениями. При создании опроса можно выбрать подходящую визуализацию результатов в зависимости от задачи мероприятия или опроса – в виде облаков тегов, изображений, графиков и диаграмм, а можно пойти менее тривиальным путем и использовать, например, бабблы или смайлы. Отчеты с результатами можно выгружать в форматах .xls или в pdf.

Платформа создает облака тегов принципиально нового уровня – без ошибок и повторений. Упростить работу с результатами помогают встроенные разработчиками алгоритмы машинного обучения. Они анализируют ответы пользователей и группируют их по смыслам. Эти же алгоритмы распознают тональность ответов и подводят статистику отрицательных, положительных и нейтральных голосов в вопросах. Платформа абсолютно безопасна с точки зрения защиты информации – она создана в России, все ее серверы находятся на территории нашей страны.

«Платформа “Мой голос” дает возможность каждому высказаться и быть услышанным. При этом результаты не просто собираются в скучные диаграммы или таблицы, а по-настоящему интерактивны и вовлекают участников. В нашем Центре мы создаем ИТ-решения, которые удобны для пользователей, технологичны и отвечают мировым трендам», – отметила Галина Богатова, директор Центра цифровых HR-технологий, бизнес-партнер по HR-продуктам АО «Гринатом».

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