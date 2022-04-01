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СИБУР развивает разработки для импортозамещения в области промышленного интернета вещей

СИБУР рассказал про комплекс промышленного интернета вещей (IIoT) собственной разработки, который на 100% является технологией российского производства. Программно-аппаратный комплекс не имеет аналогов как на российском, так и на международном рынке. Об этом CNews сообщили представители «СИБУРа».

«В текущих условиях ИТ-разработки отечественного производства приобретают дополнительную ценность. Наш комплекс промышленного интернета вещей – это на 100% российская разработка, полностью автономная от поставок импортного оборудования и ПО. Это касается как самих датчиков, так и программной IIoT-платформы. Мы рады возможности развивать отечественный рынок промышленного интернета вещей с помощью наших разработок, которые уже неоднократно подтвердили свою устойчивость и эффективность на предприятиях. К примеру, в “СИБУРе” экономический эффект от промышленного интернета вещей за последние два года составил более 120 млн руб. Отдельно стоит отметить, что наше решение не имеет аналогов и на международном рынке, таким образом в ряде аспектов мы существенно опережаем зарубежных коллег», – сказал Василий Ежов, владелец продукта по промышленному интернету вещей «СИБУР Диджитал».

Разработанный «СИБУРом» комплекс промышленного интернета вещей представляет собой целостное программно-аппаратное решение с удобным интерфейсом, который не требует от пользователя технической подготовки и по своей сложности не отличается от интерфейса «умного дома».

Комплекс промышленного интернета вещей позволяет полностью автоматизировать сбор данных с производственного оборудования. На аппаратном уровне он представляет собой сеть взрывозащищенных датчиков температуры и вибрации собственной разработки «СИБУРа».

Информация с датчиков передается на IIoT-платформу, которая выполняет необходимые операции по систематизации, хранению и визуализации данных для пользователей через веб-интерфейс, а также передает данные другим системам через API. Экономический эффект достигается не только благодаря автоматизации сбора данных, но за счет накопления данных для предиктивных моделей, дополнительно оптимизирующих технологический процесс.

В июне 2021 г. «СИБУР» впервые вывел комплекс промышленного интернета вещей на рынок внешних продаж. Также компания сделала доступным для внешних заказчиков комплекс дополненной реальности для удаленных консультаций на предприятиях. Ряд российских компаний уже провел успешные тестовые сеансы оборудования на собственных площадках.

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«СИБУР» ‒ интегрированная нефтегазохимическая компания. В 2017 г. «СИБУР» объявил о масштабной цифровой трансформации, которая обеспечивает компании новый уровень эффективности за счет использования больших данных для принятия решений, цифровизации и роботизации процессов, применения инструментов из области Индустрии 4.0.

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