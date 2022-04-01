МТС поддержит 14 стартапов в сфере AR/VR, беспилотного транспорта и машинного зрения

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявляет об итогах отбора проектов для программы технологической инкубации: 14 компаний смогут доработать свои решения в сфере AR/VR, беспилотного транспорта и машинного зрения с использованием сетей 5G, технологии edge computing при ресурсной и экспертной поддержке МТС. Об этом CNews сообщил представители МТС.

Участие в отборе приняли более 90 стартапов из разных регионов России. Большинство компаний представляют Москву, Санкт-Петербург и Нижний Новгород. При оценке стартапов эксперты MTS StartUp Hub и представители бизнес-вертикалей компании учитывали стадию готовности продуктов и потенциал их синергии с экосистемой МТС.

Стартапы, прошедшие отбор, получат доступ к ИТ-инфраструктуре МТС для доработки решений с помощью сетей 5G и технологии периферийных вычислений (edge computing). Участники команд смогут использовать облачные сервисы #CloudMTS. МТС также предоставит разработчикам оборудование для тестирования решений в сети 5G, в том числе AR-очки Rokid X-Craft, оснащённые модулем 5G, видеокамеру Dahua, которая может передавать видеопоток с разрешением 4K/8K в режиме реального времени без задержек, 5G-модули для встраивания в устройства, роутеры и смартфоны.

МТС обеспечит стартапы экспертной и грантовой поддержкой для компенсации затрат на доработку продукта. Команды запустят пилотные проекты в тестовых зонах 5G МТС, развернутых в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Программа технологической инкубации завершится в июне 2022 г., компании, дошедшие до финала, смогут заключить контракт с МТС.

Список отобранных проектов для доработки в технологических лабораториях МТС:

Технологии в сфере AR/VR

BRIO Mixed Reality System (MRS) — система смешанной реальности для строительства. PIME — очки дополненной реальности. VIRSIGN.ARSupport — система удаленной поддержки и мониторинга электрооборудования в дополненной реальности. Teamwise — платформа для совместного проектирования и демонстрации 3D-объектов в виртуальной реальности в режиме реального времени. AirInspect — решение для проведения удаленных инспекций, экспертиз и сервисного обслуживания с помощью очков дополненной реальности и смартфонов. Varwin — система стриминга VR-контента. SpeakerGuru — платформа для корпоративных тренингов, объединяющая онлайн- и офлайн-обучение с помощью виртуальной реальности. Ninsar — промышленный AR-помощник для производственных предприятий, позволяющий поддержку сотрудников при обслуживании и аудите оборудования. DS Group — система позиционирования в помещении для устройств виртуальной и дополненной реальности.

Технологии в сфере машинного управления техникой

«Ховер» — российская компания по разработке летающих мотоциклов. Cleanbotics —робот для уборки с искусственным интеллектом. «Беспилотный магазин» — робототехнический комплекс для контроля соответствия продуктов на полке в магазинах продуктового ритейла заданной планограмме.

Технологии в области машинного зрения

AURORAi — решение для проведения визуальной инспекции сложных технических объектов, осуществления бесконтактных измерений и поиска дефектов на поверхности объектов. «Смарт ресурс» — программно-аппаратный комплекс по оцифровке 3D поверхности микроскопических объектов.

Технологические лаборатории МТС — открытые площадки для доработки и тестирования новых цифровых продуктов с использованием преимуществ технологии 5G и edge computing, экспертизы и инвестиций МТС. Лаборатории расположены в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. В предыдущих наборах программы инкубации технологических решений участвовало более 400 проектов со всего мира, 30 из них прошли программу и доработали свои решения.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются более 88 млн абонентов.