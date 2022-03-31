Торговая сеть «Верный» совершает 100 тыс. рейсов в год с помощью «1С:ТЛЭ КОРП»

Торговая сеть «Верный» внедрила «1С:Транспортную логистику», экспедирование и управление автотранспортом. Новая система помогает обрабатывать более 1000 заказов на перевозку в день и планировать более 100 тыс. рейсов в год. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

«Верный» — федеральная торговая сеть. Представлена во Владимирской, Калужской, Московской, Тульской, Ярославской, Тверской, Ленинградской, Новгородской, Свердловской областях, в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и республике Татарстан. Под брендом «Верный» открыты 1100 магазинов. За 2021 г. компания открыла более 150 новых магазинов. Вместе с увеличением торговых точек выросла нагрузка на отдел транспортной логистики. Прошлая система управления логистикой устарела, а объем накопленных данных замедлял работу. Были сложности с масштабированием и интеграцией со сторонними сервисами и системами мониторинга транспорта. Доработки под растущие бизнес-требования и поддержка обновлений требовали высоких затрат.

Руководство «Верного» решило перейти на новую систему, которая помогла бы увеличить производительность отдела логистики. Главные требования к новому решению — отказоустойчивость, масштабируемость, возможность быстрой доработки с минимальными затратами.

Новую систему решили создать на базе «1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП».

Результаты

Автоматизированы внутренние перевозки. Заказы на доставку автоматически загружаются из WMS-системы в 1С:ТЛЭ, затем вручную или автоматически распределяются в маршрутные листы. По маршрутным листам создаются и выписываются путевые листы, в том числе при помощи пакетной выписки.

Автоматизировано управление автопарком. Настроена интеграция с системой мониторинга «Омникомм», которая позволяет отслеживать координаты автомобилей, контролировать пробег и расход топлива, загружать данные по заправкам и событиям. Настроена интеграция с процессинговым центром «Газпромнефть» для загрузки данных по заправкам в режиме онлайн.

Организован учет техобслуживания и ремонтов автомобилей. Полностью автоматизирован учет запчастей.

Настроена постановка задач пользователям, отправка сообщений, передача документов и отчетов внутри программы.

На следующем этапе планируется полностью автоматизировать управление гаражом и персоналом.

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«1С-Рарус» - совместное предприятие фирм «1С» и «Рарус», создано в 1994 г. Сегодня «1С-Рарус» - холдинг, филиалы которого работают в 17 городах России и за ее пределами.

За 27 лет работы на рынке клиентами «1С-Рарус» стали более 150 тыс. предприятий России и стран СНГ, а также подразделения крупнейших мировых компаний. Специалисты «1С-Рарус» разработали свыше 90 типовых решений для 17 отраслей бизнеса.