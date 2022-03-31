Резидент ОЭЗ «Технополис “Москва”» запустил программу трейд-ин для VPN-шлюзов

Российский разработчик и производитель средств сетевой информационной безопасности «С-Терра СиЭсПи» из ОЭЗ «Технополис “Москва”» запустила услугу, которая позволит сэкономить на обновлении VPN-решений для защиты сети. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

VPN-шлюзы обеспечивают защиту передаваемой информации и помогают компаниям вести бизнес на разных территориях.

«“С-Терра СиЭсПи” предлагает выгодную услугу для московских компаний: сдать криптошлюзы с заканчивающимся сроком службы и получить скидку до 30% на VPN-шлюзы С-Терра. Участие в программе позволит предприятиям сократить расходы на приобретение нового оборудования для защиты каналов связи, повысить производительность и надежность систем безопасности информации, а также продлить гарантию от производителя на оборудование и соответствовать требованиям государственных регуляторов. Резидент особой экономической зоны вложит 137 млн руб. в свой проект по разработке средств информационной безопасности на территории ОЭЗ», – сказал Владислав Овчинский.

В рамках программы в трейд-ин можно сдать VPN-оборудование на аппаратных платформах, срок эксплуатации которых не превышает три года.

Взамен компании могут приобрести со скидкой программно-аппаратный комплекс «С-Терра Шлюз». Он обеспечивает защиту и фильтрацию как трафика подсетей, проходящего через него, так и защиту самого шлюза безопасности.

«Компания “С-Терра СиЭсПи” стала резидентом ОЭЗ Москвы в 2021 г. Она размещается почти на 2000 кв. м. на площадке “Алабушево” и входит в состав кластера информационно-коммуникационных технологий. На предприятии работают 150 специалистов. Продуктовая линейка компании сертифицирована ФСБ России и ФСТЭК России, разработки включены в “Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных” и в “Единый реестр российской радиоэлектронной продукции”», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис “Москва”» Геннадий Дегтев.

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Компания «С-Терра СиЭсПи» занимается разработкой, производством и реализацией научно-технической продукции для обеспечения сетевой безопасности информационной инфраструктуры, в том числе программных и программно-аппаратных комплексов с функциями межсетевого экранирования и криптографической защиты информации.

Особая экономическая зона «Технополис “Москва”», подведомственная Департаменту инвестиционной и промышленной политики Москвы, включает в себя пять площадок общей площадью 223,3 га: одна в Печатниках и четыре в Зеленограде – «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем». Для резидентов предполагаются особые меры поддержки, например, они освобождаются от уплаты имущественного, транспортного, земельного налога, таможенных пошлин. Ставка налога на прибыль для них составляет всего 2%. Также действуют льготы по аренде земли, выделенной под строительство предприятия, а по его завершении предоставляется возможность выкупить арендованный земельный участок за 1% от его кадастровой стоимости.