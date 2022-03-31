Oberon и RecFaces будут вместе развивать импортонезависимую биометрию в России

Системный интегратор Oberon и разработчик биометрических решений RecFaces объявляют о сотрудничестве в сфере развития импортонезависимых технологий лицевой биометрии в России. Компании предложат комплексные решения ключевым российским заказчикам из разных отраслей экономики ― финансовым и страховым организациям, промышленности и представителям ТЭК. Об этом CNews сообщили представители Oberon.

В рамках партнерства Oberon получил возможность оказывать полный спектр услуг по продаже, интеграции и сервисной поддержке биометрических решений Id-Guard, Id-Gate и Id-Logon. Продукты предназначены для биометрической идентификации по изображению лица в видеопотоке с целью повышения уровня безопасности на объекте, обогащения биометрическими возможностями систем контроля доступа на предприятии, а также для обеспечения контроля доступа в операционные или информационные системы, позволяя создать дополнительный фактор аутентификации при входе на рабочие места.

Специалисты Oberon развернули демостенды на базе разработок вендора и проводят демонстрацию этих решений для своих заказчиков.

«Клиенты нашей компании следят за инновациями и понимают, что сегодня биометрия ― одна ключевых технологий в условиях цифровой трансформации глобального рынка, ― отметил Владимир Борисов, коммерческий директор, директор департамента решений на базе искусственного интеллекта Oberon. ― Для реализации решений такого класса в собственной инфраструктуре они выбирают синергию опыта квалифицированных партнеров в лице Oberon и российские технологии от RecFaces. Продукты производителя позволят сделать повседневную работу пользователей проще и удобнее, при этом обеспечив заказчику высокий уровень безопасности инфраструктуры и контроля базовых бизнес-процессов».

«Для нас важно обеспечить клиентов наших партнеров простыми и качественными продуктами с применением лицевой биометрии, ― сказала Тамара Морозова, генеральный директор RecFaces. ― Наши решения позволяют гибко учитывать специфику работы компаний-заказчиков и решать их бизнес-задачи. Привлекая экспертов таких квалифицированных партнеров, как компания Oberon, мы максимально эффективно обеспечим внедрение и качественную поддержку наших решений для всех заказчиков. Интегратор имеет большой опыт работы с разноплановыми интеллектуальными технологиями и ключевыми компаниями из разных отраслей экономики».

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Компания Oberon работает на ИТ-рынке с 2003 г. и развивает широкий портфель решений, профильную экспертизу и компетенции по всем ключевым технологическим направлениям: вычислительным комплексам, телеком-решениям, инженерной инфраструктуре, информационной безопасности, сервису и аутсорсингу.

Oberon ежегодно участвует в рейтингах ключевых аналитических агентств России: входит в Топ-100 крупнейших ИТ-компаний России (CNews). Сегодня проекты компании ориентированы на повышение эффективности деятельности и уровня цифровизации коммерческих и государственных организаций. Среди заказчиков Oberon — Сбербанк России, Центральный банк РФ, банк «зенит», Российская государственная библиотека, «Трансмашхолдинг», НЛМК и др.

Компания RecFaces ― разработчик готовых биометрических решений на основании распознавания лиц для различных отраслей и сфер. Специализированное ПО на основе биометрических технологий отвечает актуальным и перспективным потребностям заказчиков. Программные продукты RecFaces легко интегрируются в существующие на объекте системы управления видео, СКУД, CRM и др.