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«Мегафон» увеличивает емкость резерва облачной инфраструктуры в 7 раз

«Мегафон» закупил дополнительное оборудование и масштабирует мощность облачного сервиса для бизнеса и госсектора.

«На российском рынке облачных услуг наблюдается два тренда. Во-первых, спрос на такие технологии вырос в 10 раз. Во-вторых, появились сложности с поставками оборудования для оснащения дата-центров. В результате у провайдеров облачных решений может возникнуть дефицит вычислительных мощностей», – сказал Алексей Извеков, руководитель по развитию бизнеса облачных и инфраструктурных решений «Мегафона».

Дополнительные серверы позволят «Мегафону» в семь раз нарастить объем свободных ресурсов платформы «Мегафон Облако», предназначенной для оказания услуг по аренде вычислительных мощностей корпоративным клиентам. Компания обеспечивает бесшовную миграцию данных новых пользователей без прерывания бизнес-процессов. Это позволяет клиентам минимизировать риски, связанные с сохранностью данных.

«Мы понимаем сложную ситуацию, в которой оказался российский бизнес и сохраняем цены на виртуальные ресурсы без изменений», – отметил Алексей Извеков.

Платформа «Мегафон Облако» была запущена в марте 2020 г. и работает на базе четырех дата-центров, расположенных в Москве, Новосибирске и Хабаровске. Центры соответствуют стандарту Tier III Certification of Operational Sustainability, аттестованы по требованиям информационной безопасности к государственным информационным системам и в соответствии с ФЗ-152 о персональных данных. Использовать продукт могут как коммерческие, так и государственные заказчики.

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