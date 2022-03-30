CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интеграция Внедрения
|

В Удмуртии разработано ИТ-решение для автоматизации ритейла, общепита и сферы услуг

Торгово-розничные сети, предприятия быстрого питания и организации сферы услуг выбирают для автоматизации своего производства программный комплекс «Мой Кассир», разработанный в Удмуртии. В сутки через систему проходит свыше 500 тыс. документов. Об этом CNews сообщили представители Министерства цифрового развития Удмуртской республики.

В 2016 г. команда программистов из Удмуртии разработала решение для одного клиента, автоматизировав продажи и производство 700 пекарен. А уже через год проект перерос в самостоятельный коммерческий продукт, войдя в топ-18 проектов Центрального банка.

За следующие три года программный комплекс уверенно набирает обороты. Один из крупнейших производителей кассового оборудования в стране включает разработку из Удмуртии в тройку своих программ. Несколько федеральных брендов пекарен, стрит-фуда, шаурмичных, пиццерий и бургерных перевели свои франчайзи на «Мой Кассир». Даже федеральный ритейл «Белорусские продукты» и фабрика одежды «Шарканский трикотаж» выбирают для своих магазинов данное ПО.

В 2021 г. розничный ритейл России X5 Retail Group выбирает «Мой Кассир» из всех разработчиков страны для автоматизации своего производства хлебобулочных изделий. После успеха первого этапа внедрения руководство Х5 приняло решение переводить на систему остальные производственные цехи.

В 2022 году руководство крупной сети гипермаркетов вышло на разработчиков «Мой Кассир» для адаптации продукта под свои производственные цехи. Первый тест внедрения пройден, проекту дали «зеленый свет». Также сейчас прорабатывается решение для «умных» печей для пекарен.

На сегодняшний день пользователи программы «Мой Кассир» развивают свой бизнес в России, Казахстане, Беларуси, Испании и Эстонии.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля

«Ланит» с боем получил у Москвы деньги за создание ИТ-сервиса для кардиобольных

МВД покупает СХД по цене миллиард за штуку

«Росатом» переходит с софта Siemens на «импортонезависимую» ИТ-систему родом из Белоруссии

Замглавы Минцифры ответит на вопросы о мерах поддержки ИТ-отрасли о об импортозамещении ПО на конференции CNews 31 марта

Российская транспортная отрасль переходит на отечественный PostgreSQL взамен зарубежного ПО

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Что такое метавселенная и как она работает: объясняем простыми словами

Обзор смартфона Honor 50: теперь с Google

Лучший российский софт для видеосвязи: ищем замену Teams и Zoom

Показать еще

Наука

Что средневековые скелеты рассказывают о современных пандемиях?

Составлено генеалогическое древо всего человечества — в нем 27 миллионов наших предков

Парадокс: система ближайшей черной дыры не содержит черных дыр
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022