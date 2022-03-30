В Удмуртии разработано ИТ-решение для автоматизации ритейла, общепита и сферы услуг

Торгово-розничные сети, предприятия быстрого питания и организации сферы услуг выбирают для автоматизации своего производства программный комплекс «Мой Кассир», разработанный в Удмуртии. В сутки через систему проходит свыше 500 тыс. документов. Об этом CNews сообщили представители Министерства цифрового развития Удмуртской республики.

В 2016 г. команда программистов из Удмуртии разработала решение для одного клиента, автоматизировав продажи и производство 700 пекарен. А уже через год проект перерос в самостоятельный коммерческий продукт, войдя в топ-18 проектов Центрального банка.

За следующие три года программный комплекс уверенно набирает обороты. Один из крупнейших производителей кассового оборудования в стране включает разработку из Удмуртии в тройку своих программ. Несколько федеральных брендов пекарен, стрит-фуда, шаурмичных, пиццерий и бургерных перевели свои франчайзи на «Мой Кассир». Даже федеральный ритейл «Белорусские продукты» и фабрика одежды «Шарканский трикотаж» выбирают для своих магазинов данное ПО.

В 2021 г. розничный ритейл России X5 Retail Group выбирает «Мой Кассир» из всех разработчиков страны для автоматизации своего производства хлебобулочных изделий. После успеха первого этапа внедрения руководство Х5 приняло решение переводить на систему остальные производственные цехи.

В 2022 году руководство крупной сети гипермаркетов вышло на разработчиков «Мой Кассир» для адаптации продукта под свои производственные цехи. Первый тест внедрения пройден, проекту дали «зеленый свет». Также сейчас прорабатывается решение для «умных» печей для пекарен.

На сегодняшний день пользователи программы «Мой Кассир» развивают свой бизнес в России, Казахстане, Беларуси, Испании и Эстонии.