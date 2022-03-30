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Продуманная замена решений Terrasoft, SAP, Oracle и Microsoft

Comindware, российский разработчик Low-code платформы для быстрого построения цифровой организации, управления бизнес-процессами, автоматизации и контроля работы – Comindware Business Application Platform, входящей в реестр отечественного ПО, 31 марта выступит на конференции CNews «Импортозамещение 2022».

Представители Comindware поделятся опытом успешной замены зарубежного ПО на отечественное и расскажут, как правильно поэтапно провести импортозамещение и получить на выходе устойчивую к санкциям и времени ИТ-систему.

Аудитория конференции получит представление о том, как строится работа с Comindware в рамках Программы Ускоренного Импортозамещения, которая покрывает все этапы комплексного подхода к импортозамещению, включая:

  • Аудит инфраструктуры и инвентаризацию ИТ-сервисов
  • Определение списка решений в зоне риска и очередности работ по замене на отечественные альтернативы
  • «Пилотный проект» и расширение «пилота»
  • Обучение пользователей и администраторов новых решений
  • И многое другое в соответствии с потребностями заказчика

Также эксперты-практики из Comindware расскажут подробнее о практике импортозамещения в одном из крупнейших нефтегазовых предприятий страны – включая замену SAP CRM на гибкое отечественное решение, внедрение российских систем управления заявками в АХО и портфелем ИТ-проектов.

Решения на базе Low-code платформы от Comindware уже более 10 лет успешно конкурируют с широким спектром зарубежных решений – СЭД, BPMS, CRM, PM, SRM, ITSM и др. Сегодня приоритетная задача компании – помочь отечественным компаниям минимизировать риски импортозамещения и сохранить устойчивость в условиях беспрецедентной нестабильности. Эксперты Comindware готовы сопроводить заказчика от выбора наиболее приоритетных к замене решений и до завершения процесса миграции и успешного внедрения информационных систем.

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