«Ивантеевский Элеватормельмаш» внедрил Appius-PLM как единую среду работы инженерных служб

Решая задачу повышения уровня автоматизации за счет современных технологий, предприятие АО «Ивантеевский Элеватормельмаш» выбрало готовое, работающее решение «Appius-PLM Управление жизненным циклом изделия». АО «ИЭММ» производит перегрузочное и транспортирующее оборудование, отвечающее потребностям различных отраслей промышленности. Об этом CNews сообщили представители Appius.

В начале внедрения специалисты предприятия прошли обучение по работе в системе, был определен план внедрения, и согласован регламент сопровождения предприятия по линии консультаций со специалистами компании разработчика.

Работа началась с наполнения базы данных нормативно-справочной информацией. Основной объем по ограничительному перечню материалов был получен из предоставленной базы Инженерного справочника. Большая часть информации по покупным и комплектующим была автоматически загружена в систему при помощи инструмента для импорта данных из внешних источников через формат Excel.

Наполнив по максимуму ограничительный перечень и настроив рабочие процессы взаимодействия между подразделениями, в работу включились конструкторско-технологические службы.

На этапе ввода конструкторской информации было принято решение о создании Электронной структуры изделия (ЭСИ) по смешенному типу. Часть документации бумажного архива заносилась вручную с загрузкой сканированных чертежей. Другая часть, разработанная в среде трехмерного моделирования, с использованием PLM-компонента к CAD-системе. В настоящее время практически все ЭСИ формируются с использованием PLM-компонента, что обеспечивает работу конструкторов с актуальными версиями файлов, повышает производительность и скорость проектирования. Для удобства работы с множеством исполнений конструкторской документации используется Редактор групповых спецификаций.

Технологическая подготовка осуществляется в основном в Редакторе маршрутов, который в ускоренном режиме позволяет получить минимально необходимую информацию для учетной системы в виде Маршрутной технологии. Технологами учитывается многовариантность изготовления изделия. На типовые детали разрабатываются групповые/типовые технологические процессы. В рамках электронной технологии хранится вся сопроводительная документация, в том числе управляющие программы для станков с числовым программным обеспечением, файлы для раскроя и т. д. Трудовое и материальное нормирование осуществляется непосредственно в рамках Редактора маршрутов.

При выборе системы одним из критериев была возможность интеграции и с учетной системой «1С:Управление предприятием» (1С:УПП), в настоящее время используемой на предприятии, и с «1С:ERP», потенциально возможной в будущем. Сейчас на основе конструкторско-технологических данных производится автоматическое формирование спецификаций и технологических карт для системы «1С:УПП». Основным инструментом в этом процессе является ERP-компонент.

«В настоящее время идет внедрение системы на предприятии силами обученных специалистов ИЭММ с периодическим привлечением специалистов Appius в качестве консультантов по тем или иным вопросам. Темпы, которые набрал процесс, безусловно, говорят о его успешности и скором переходе системы в промышленную эксплуатацию. Мы нацелены на использование цифровых технологий производства, так как заинтересованы в эффективности работы нашего предприятия в целом», – сказала Татьяна Дудоладова, заместитель генерального директора АО «Ивантеевский Элеватормельмаш».

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ИЭММ – машиностроительное предприятие, производящее перегрузочное и транспортирующее оборудование, отвечающее потребностям горно-рудных компаний, металлургической отрасли, производственным и перерабатывающим компаниям АПК, производства минеральных удобрений и других предприятий химической промышленности.

Appius – инженерно-консалтинговая компания, российский разработчик PLM-решений на платформе «1С:Предприятие 8». Решения компании предназначены для эффективного управления предприятием как единым комплексом и используются в строительстве, машиностроении, приборостроении и других отраслях промышленности.