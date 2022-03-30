CorpSoft24 приступила к комплексной автоматизации в ГК «ГалоПолимер»

Компания CorpSoft24 приступила к внедрению комплексной информационной системы управления производственным предприятием в Группе компаний «ГалоПолимер». Внедрение запланировано на базе программного продукта «1С:ERP. Управление холдингом» в составе «1С:Корпорация». Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24.

«ГалоПолимер» – производитель фторполимерной продукции. На российском рынке компания закрывает 80% объема поставок: это единственное в стране предприятие, выпускающее специализированные фторполимеры.

Новый этап цифровой трансформации ГК «ГалоПолимер» – проект по автоматизации блоков управления производством и материальными потоками – от закупок сырья и материалов до реализации готовой продукции. Планируется выполнить интеграцию с уже внедрёнными решениями на «1С:Предприятие 8.3» и других платформах.

Все хозяйственные операции будут отражаться в подсистеме бухгалтерского и налогового учета, еще внедрение охватывает управление финансами в части централизованного казначейства, бюджетирования, формирование управленческой отчетности и отчетности МСФО.

Внедрение «1С:ERP. Управление холдингом» будет выполнено путем перехода с действующих решений с добавлением новых функций, которые не были автоматизированы в полном объеме. Наличие единого решения для ГК «ГалоПолимер» позволит сократить ручной и повторный ввод информации, ускорит формирование оперативной отчетности, повысит достоверность данных производственных и финансовых процессов.

«В рамках проекта планируется максимально сблизить бухгалтерский и МСФО учет в части используемых алгоритмов расчета себестоимости и распределения затрат. Комплексная информационная система на базе «1С:ERP. Управление холдингом» будет адаптирована к требованиям «ГалоПолимер» и особенностям бизнеса группы компаний», – отметил Олег Гуцуляк, заместитель генерального директора CorpSoft24.

По его словам, входящие в ГК «ГалоПолимер» предприятия смогут повысить производительность и оперативность работы сотрудников финансовых служб, степень достоверности хранимой и обрабатываемой информации.

Команда специалистов CorpSoft24 уже имеет опыт успешного завершения проектов внедрения на базе «1С:ERP. Управление Холдингом» и «1С:Корпорация». При необходимости проект может быть масштабирован.

«Данным проектом мы нацелены обеспечить наш бизнес максимально прозрачным, современным и гибким инструментом для управления предприятиями в части учета, планирования, отчетности и расчетами с контрагентами. Как часть стратегии цифровой трансформации ГК «ГалоПолимер», реализация проекта позволит создать нам единый контур для обеспечения деятельности предприятий», – сказал Александр Тимофеев, руководитель Департамента информационных технологий АО «ГалоПолимер».

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Компания CorpSoft24 – ИТ-экосистема, позволяющая бизнесу получать непрофильные услуги (облачная инфраструктура, внедрение и сопровождение продуктов «1С», услуги по информационной безопасности и аутсорсинг бухгалтерских и юридических услуг) в одном окне.

С 2009 г. компания предоставляет весь спектр облачных услуг по модели IaaS (инфраструктура как сервис) и SaaS (программное обеспечение как сервис), клиентами предоставляемых сервисов являются более 150 компаний крупного и среднего бизнеса. С 2014 г. компания развивает направление методологии и автоматизации бизнес-процессов на базе платформы «1С». С 2019 г. CorpSoft24 является разработчиком ПО для систем информационной безопасности и мониторинга/учета рабочего времени сотрудников, на основе биометрической идентификации и искусственного интеллекта. С 2020 г. CorpSoft24 предоставляет услуги по ведению и сопровождению бухгалтерского и кадрового учета.