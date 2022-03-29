Softline оснастила технопарки универсальных педагогических компетенций в двух педагогических университетах Екатеринбурга

Компания Softline поставила учебно-лабораторное оборудование и устройства для технопарков универсальных педагогических компетенций в двух университетах Екатеринбурга – Российском государственном профессионально-педагогическом университете (РГППУ) и Уральском государственном педагогическом университете (УрГПУ). В РГППУ специалисты провайдера также провели пусконаладку оборудования. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Благодаря работам, проведенным командой Softline, в этих педагогических вузах было организовано инновационное образовательное пространство. В технопарках будущие педагоги уже проходят обучение, приобретая опыт реализации междисциплинарных и метапредметных проектов по естественно-научным дисциплинам, проводят исследовательские работы и многое другое. Открытие технопарков призвано решить вопрос формирования педагогических кадров для последующей работы и проведения проектной деятельности в центрах дополнительного образования, кванториумах, центрах одаренных детей. Кроме того, технопарки позволят профессионально развиваться и уже работающим учителям. Для быстрой адаптации к работе с новыми устройствами Softline организовала обучение методистов и преподавателей технопарков, которое состоится в ближайшее время.

Технопарки универсальных педагогических компетенций создаются в рамках проекта «Учитель будущего поколения России» национального проекта «Образование» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Во всех 33 педагогических вузах страны уже функционируют технопарки, семь из них оснастила оборудованием и специализированными учебными наборами команда Softline, глобального поставщика ИТ-решений и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности. Таким образом, педвузы станут площадками для развития педагогических инноваций в системе общего образования и будут ориентированы на выстраивание индивидуальных образовательных траекторий и проектной деятельности обучающихся, внедрение информационно-коммуникационных технологий, формирование инновационных образовательных систем.

В технопарки универсальных педагогических компетенций РГППУ и УрГПУ команда Softline поставила обязательное и дополнительное оборудование различных производителей. Среди них – Phywe, DJI RoboMaster, Lexsolar и др. Все устройства и учебные наборы специалисты провайдера помогли подобрать в соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения. В результате в технопарках было установлено и запущено оборудование для цифровых лабораторий по физике, химии, биологии, генетике, а также для проектной деятельности в обучении математике, информатике, программированию, робототехнике, прототипированию. В комплект поставки в рамках данного проекта вошли: лабораторный набор по генетике; учебные наборы для проведения экспериментов в области аналитической химии и фундаментальной физики; профессиональные оптические приборы; комплекты и наборы для проведения экспериментов по лучевой диагностике и визуализации и другие устройства для рентгенографии; конструктор для создания манипуляционных роботехнических устройств; учебный набор для практикумов по альтернативной энергетике; презентационное оборудование; образовательный набор по механике, мехатронике и робототехнике; устройства для разработки виртуальной и дополненной реальности; учебно-демонстрационный комплекс для изучения физиологии человека, инженерно-биологических систем, а также комплекс человеко-машинного взаимодействия; образовательный набор для изучения основ электроники и схемотехники, вычислительной техники и разработки программируемых моделей инженерных систем; образовательный набор для изучения основ микропроцессорной техники и систем реального времени, а также другие наборы и устройства для соревновательной робототехники.

«Больше 10 лет Softline выполняет проекты для различных образовательных учреждений, с каждым годом все больше усиливая свою экспертизу, принимаясь за решение все более сложных задач и продолжая расширять свою команду. Оснастив передовыми цифровыми технологиями технопарки РГППУ и УрГПУ, мы содействуем созданию образовательной инновационной среды, в которой студенты педвузов будут с интересом получать как теоретические знания, так и практические навыки, развивать междисциплинарное и метапредметное мышление. А для того, чтобы повысить уровень вовлеченности преподавателей, мы привлекаем сертифицированных специалистов вендоров для проведения бесплатного обучения работе на новом оборудовании. Таким образом, будет максимально задействован его потенциал, в то же время преподаватели и студенты смогут без труда освоить инновационные устройства», – сказала Инна Эрист, менеджер Softline по работе с государственными и академическими организациями.

«Мы видим уникальные возможности, которые открываются перед нашим университетом с открытием технопарка универсальных педагогических компетенций. С помощью специалистов Softline в технопарк было поставлено оборудование, отвечающее требованиям времени и специфике естественно-научных дисциплин. Теперь в стенах нашего вуза есть все материально-технические условия для проведения полноценной исследовательской работы студентов и для их участия в междисциплинарных и метапредметных проектах», – отметил Евгений Шамаев, директор технопарка универсальных педагогических компетенций РГППУ.

«Благодаря Softline, в нашем вузе был оборудован по последнему слову техники технопарк универсальных педагогических компетенций. Это позволило сделать образовательный процесс еще более увлекательным и эффективным. Мы уверены, что в такой среде будущие педагоги сформируют гибкий стиль мышления, получат ценный личностный и профессиональный опыт, в том числе и навыки взаимодействия с техносферой, и все это будут успешно применять в своей работе. Кроме того, мы рассматриваем технопарк и в качестве площадки для проведения оценочных процедур в рамках мониторинга качества педагогического образования», – сказала Марина Бывшева, проректор по научно-методической работе и академическому взаимодействию УрГПУ.