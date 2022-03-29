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«Сбер» запустил решение для поддержки бизнеса в отрасли ЖКХ

«Сбер» объявил о запуске специального решения для отрасли ЖКХ, которое соберёт в себе все актуальные предложения и сервисы экосистемы «Сбера» для организации работы управляющих компаний и ТСН (товариществ собственников недвижимости).

Первым доступным в решении сервисом стала онлайн-платформа для автоматизации управляющих компаний и ТСН — Doma.ai.

Данная платформа включает в себя всю информацию о платежах и заявках от жителей, сведения о персонале, аналитику и базу данных по всем объектам. Кроме того, она позволяет менеджерам и диспетчерам управляющих компаний взаимодействовать с жителями и своими сотрудниками.

В дополнение к платформе сервис предоставляет отдельные мобильные приложения для жителей и техников для отслеживания статуса и выполнения работ по заявкам. Через сервис также можно просматривать и оплачивать квитанции.

Платформа доступна клиентам «Сбера» бесплатно. Сервис также предоставляет возможность поиска контрагентов для оказания дополнительных услуг, актуальных для управляющих компаний и ТСН.

Платформа интуитивно понятна и проста в использовании, утверждают в «Сбере». Настроить её помогут специалисты Doma.ai.

Александр Белокопытов, вице-президент, руководитель дирекции по экосистеме юридических лиц Сбербанка, сказал: «Разрабатывая новые продукты для различных отраслей, «Сбер» всегда ориентируется на ту пользу и удобство, которые они должны привнести в жизнь клиентов. Наше новое решение позволит сделать взаимодействие между жителями и управляющим компаниями более продуктивными и прозрачными. Ведь вся информация теперь содержится в одном месте и всегда доступна онлайн. Важно, что пользоваться платформой бесплатно».

Илья Сотонин, генеральный директор Doma.ai, отметил: «Мы всегда старались сделать жизнь управляющих компаний и ТСН проще, а инициатива «Сбера» даёт нам возможность быть ещё полезнее. Новый продукт экосистемы позволит создавать лучший сервис для жителей и поддержит бизнес, чтобы даже в непростых условиях он продолжал расти и становиться всё более прозрачным».

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