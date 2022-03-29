«Почта России» расширила географию беспилотной доставки из отделений

«Почта России» начала доставлять посылки с помощью беспилотных роботов-доставщиков «Яндекса» в двух новых регионах: г. Мурино Ленинградской области и в Иннополисе в Татарстане. Воспользоваться услугой можно через приложение «Почты» на Android. Стоимость доставки составляет один руб. Об этом CNews сообщили представители «Почты России».

В Мурино три робота работают в двух отделениях: на проспекте Авиаторов Балтики, 17 (188677) и на Охтинской аллее, 8 (188666). В Иннополисе два ровера доставляют из единственного отделения в городе.

Радиус доставки составляет два километра. Если пользователь находится в зоне покрытия, то при выборе доставки посылки до дома он увидит опцию с роботом в интерфейсе приложения. Максимальный вес и габариты посылок – до 15 кг и до 42х49х29 см.

Сотрудники отделения загружают посылку в робота, после чего он отправляется по указанному пользователем адресу. Клиент получит об этом push-уведомление и сможет отследить в мобильном приложении оставшееся время до прибытия робота, посмотреть его местоположение на карте. Когда робот приехал, клиенту также придет push-уведомление о прибытии и SMS с кодом, который нужно будет ввести в приложении. Робот откроет крышку, и посылку можно будет забрать. Если клиент не на месте и не может выйти за заказом, робот после 15-минутного ожидания вернется обратно в отделение и оставит посылку там. И доставку можно будет заказать повторно.

«“Почта России” заинтересована в том, чтобы наши инновационные услуги были доступны в разных регионах. Пилотный проект в Москве показал, что рободоставка не только интересна, но и удобна нашим клиентам. Мы работаем над тем, чтобы и наземные, и летающие беспилотники стали такой же обыденной вещью, как автомобиль, выехавший по маршруту», - сказал Станислав Чернин, директор по инновациям «Почты России».

«Почта России» выступает провайдером услуги доставки и отвечает за ее организацию. «Яндекс» выступает в проекте как логистический партнер, предоставляя «Почте» своих роботов нового поколения и осуществляя их техническое обслуживание. Они отличаются большей вместимостью, лучшей проходимостью и имеют съемную батарею.

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АО «Почта России» - цифровая почтово-логистическая компания. Входит в перечень стратегических предприятий. В региональную сеть «Почты России» включены 42 тыс. отделений почтовой связи по всей стране. Ежегодно компания обрабатывает около 3,5 млрд почтовых отправлений.