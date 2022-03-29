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«Перфоманс Лаб» успешно протестировал новую программу лояльности сети лабораторий «Гемотест».

Медицинская лаборатория «Гемотест» решила перейти на новую прогрессивную систему лояльности. Система, с которой предстояло работать, представляет из себя большой интернет-магазин, где пользователи — это регистраторы многочисленных отделений по России. Об этом CNews сообщили представители «Перфоманс Лаб».

Чтобы программа лояльности, включающая в себя сертификаты, промокоды, скидки в отдельном модуле, работала корректно, ее нужно было оперативно протестировать.

Предыдущая система перестала устраивать компанию из-за отсутствия гибкости, недостаточности нужных алгоритмов. Появилась необходимость в новейшей системе, которая легко интегрировалась с внутренней ИТ-инфраструктурой лаборатории «Гемотеста».

Расширение внутреннего штата специалистов оказалось очень трудоемким и сложным процессом. А именно, отыскать опытных специалистов, не ошибиться, оперативно ввести в курс дела – быстро этого сделать не удалось, и партнеры из «Гемотеста» понимали, что не укладываются в поставленные сроки тестирования. Требовался профессиональный подход, поэтому компания решила обратиться к поиску партнера по аутсорсингу услуг тестирования.

«Мы решили привлечь внешнюю экспертизу, и в итоге остановились на компании “Перфоманс Лаб”. Мы рассматривали еще шесть компаний в процессе отбора подрядчика для нашей важной задачи. Все отреагировали не так оперативно, как мы ожидали или предлагали только джуниор-тестировщиков, которые не совсем подходили по своим навыкам. И только компания “Перфоманс Лаб” ответила быстро и нас устроило предложенное решение. Нам понравился профессиональный подход к решению нашей задачи в кратчайшие сроки, что и было успешно реализовано», - сказал Сергей Чечулин, руководитель отдела тестирования компании «Гемотест».

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«Перфоманс Лаб» занимается всеми видами тестирования сложных ИТ-систем, аудитом, оптимизацией производительности, разработкой собственных решений и многим другим. Продукты и услуги «Перфоманс Лаб» востребованы в финансовом секторе, ритейле, телекоме, медицине и других секторах бизнеса в России и за рубежом. Среди клиентов компании в России более 30 крупнейших банков, большая тройка операторов мобильной связи, предприятия ритейла и государственного сектора.

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