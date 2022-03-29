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«ИнфоТеКС» предоставит лицензии на свои продукты для поддержки отечественных компаний

«ИнфоТеКС» объявляет о старте акции «За безопасность!», в рамках которой компания предоставит на безвозмездной основе лицензии на полнофункциональные версии ряда программных продуктов и продуктов в виртуализированном исполнении сроком на шесть месяцев. Такое решение было принято для того, чтобы помочь отечественным предприятиям обеспечить непрерывность бизнес-процессов в условиях критически возросшего давления со стороны злоумышленников и киберпреступников, а также в связи с приостановлением работы в России ряда крупных международных производителей средств информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители «ИнфоТеКС».

Передача лицензий на продукты «ИнфоТеКС» — это только одна из мер, которую компания планирует осуществить в рамках антикризисной программы. Среди других мер поддержки: перевод отдела технической поддержки на усиленный режим работы и предоставление консультаций по подбору оптимальных решений для обеспечения информационной безопасности в рамках импортозамещения.

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Лицензии будут предоставлены на перечисленные продукты

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Компания «ИнфоТеКС» (АО «Информационные Технологии и Коммуникационные Системы») — российский разработчик и производитель высокотехнологичных программных и программно-аппаратных средств защиты информации.

В настоящее время портфель компании насчитывает более 60 продуктов для защиты информации.

Центральный офис компании расположен в Москве, представительства открыты в девяти городах.

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