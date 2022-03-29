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IBS сопровождает продукты SAP и Atlassian в России

Компания IBS продолжает поддержку российского бизнеса в условиях тренда на импортозамещение зарубежных ИТ-решений. IBS обеспечит сопровождение и развитие решений на платформе SAP, а также сопровождение продуктов Atlassian (Jira) в России, обеспечивая безопасность и бесперебойность функционирования корпоративных ИТ-систем. Об этом CNews сообщили представители IBS.

Из-за ухода с российского рынка некоторых иностранных вендоров отечественные компании испытывают сложности в работе с зарубежными продуктами. IBS обладает опытом сопровождения решений и гарантирует клиентам стабильную эксплуатацию решений на платформе SAP и продуктов Atlassian. Компаниям, использующим эти решения, не потребуется искать новые системы автоматизации для решения своих бизнес-задач: функции сервисов не будут ограничены.

IBS готова поддерживать решения SAP в полном объеме, включая устранение внештатных ситуаций в стандартном ПО, адаптацию к изменениям в законодательстве России, непрерывное совершенствование, улучшение и разработку новой функциональности, а также обеспечить бесперебойную работу серверных решений продуктов Atlassian.

Управляющий партнер сегмента «Аутсорсинг и сервисы» в IBS Андрей Кельманзон подтвердил, что в случае возникновения сложностей команда IBS устранит внештатные ситуации и адаптирует системы к изменениям. «Мы готовы предоставить различные подходы к обеспечению долгосрочной и стабильной эксплуатации таких систем, услуги по развитию функциональных возможностей, а также разработать при необходимости план перехода к российским решениям, в том числе собственным разработкам компании IBS», — сказал Андрей Кельманзон.

Центр аутсорсинга SAP в IBS работает с 2005 г. IBS – сертифицированный партнерский центр экспертизы по поддержке ПО SAP с 2012 г. (сертификат SAP Partner Center of Expertise).

Масштаб деятельности: Более 50 тыс. пользователей поддерживается ежедневно. Более 10 тыс. запросов обрабатывается ежемесячно. Работоспособность более 150 SAP-систем обеспечивается непрерывно.

Компания IBS имеет опыт сопровождения и развития систем на базе Atlassian у более чем 30 крупных компаний. Направление Atlassian основано в 2016 г. и имеет опыт реализации более 50 крупных проектов по сопровождению, устранению внештатных ситуаций, проектированию процессов и ИТ-консалтингу в различных отраслях.

В штате IBS есть выделенная команда по этому направлению, в которую входят сертифицированные вендором технические специалисты и консультанты, а также разработчики собственных решений по автоматизации.

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