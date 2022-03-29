«Эдит про» обеспечит поддержку «1С» для компании «Россети Кубань»

Группа компаний «Эдит про», специализирующаяся на разработке и внедрении решений на платформе «1С», заключила трехлетний контракт с компанией «Россети Кубань» на поддержку и доработку решений на платформе «1С:Предприятие».

«Россети Кубань» — распределительная сетевая компания, обслуживающая территорию Краснодарского края и Республики Адыгея. В состав «Россети Кубань» входят 11 электросетевых филиалов.

Программное обеспечение «1С:Управление производственным предприятием 8» несколько лет используется «Россети Кубань». Однако ПО требуется постоянное развитие и поддержка.

Исполнение работ по контракту с «Россети Кубань» началось в марте 2022 г. и продлится до весны 2024 г. В рамках контракта «Эдит про» будет заниматься сопровождением и доработкой программного обеспечения «1С:Управление производственным предприятием 8».

Среди задач: обеспечение бесперебойной работы ПО, поддержки пользователей, развитие и доработка функционала системы в рамках соблюдения актуальных требований законодательства.

«Команда «Эдит про» обладает высокими компетенциями в области внедрения и поддержки решений на базе «1С». Мы рады продолжению сотрудничества с компанией «Россети Кубань» и возможности участвовать в создании современной, стабильной и безопасной энергосистемы региона», — отметил Дмитрий Кичко, генеральный директор ГК «Эдит про».

«Специалисты «Эдит про» обеспечат работу систем на базе «1С» помогут в развитии функционала решений и окажут поддержку пользователям. Отечественные решения сегодня становятся опорой и ядром информационной инфраструктуры компаний. Совершенствование и развитие таких систем является вопросом национальной безопасности, и мы будем уделять ему самое пристальное внимание», — отметил Сергей Черников, начальник управления корпоративных информационных систем департамента цифровой трансформации «Россети Кубань».

Ранее «Эдит про» уже принимала участие в интеграции решений на базе «1С», поддержкой которых ей предстоит заниматься. В частности, интегратор реализовал трехэтапный проект по развитию автоматизированной системы учета транспорта электроэнергии (СУТЭ) на платформе «1С: Предприятие 8». В СУТЭ работает более 1 тыс. сотрудников «Россети Кубань».