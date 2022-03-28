RooX окажет российским предприятиям поддержку в импортозамещении IDM-решений

Компания RooX, российский ИТ-разработчик, поможет выполнить переход с зарубежных решений по управлению доступом внешних пользователей на российскую систему аутентификации и авторизации RooX UIDM. Разработаны две концепции миграции – для решений сторонних вендоров, развернутых на собственной инфраструктуре, а также для облачных сервисов аутентификации и авторизации. Разработку детального плана миграции RooX предлагает осуществить бесплатно в целях поддержки компаний, вынужденных мигрировать из-за ухода с рынка иностранных поставщиков. Об этом CNews сообщили представители RooX.

Для компаний, использующих решения на собственной инфраструктуре, RooX предлагает установку системы RooX UIDM, а для пользователей облачных сервисов аутентификации и авторизации – ранний доступ к RooX UIDM Cloud.

Система RooX UIDM предназначена для средних и крупных организаций. Она разработана для защиты доступа к финансам и чувствительным данным клиентов и партнеров. RooX UIDM отвечает повышенным корпоративным требованиям, учитывает российскую специфику и требования законодательства, соответствует стандартам безопасности и быстро разворачивается.

Концепция миграции на RooX UIDM включает в себя перенос функциональности и данных пользователей, а также действия по сохранению интеграционных связей и интерфейсов. Сначала в системе RooX UIDM настраиваются и при необходимости дорабатываются функции и интеграции, существующие в унаследованном продукте. Далее выполняется настройка пользовательского интерфейса и пользовательских сценариев.

«Для переноса данных мы рекомендуем режим так называемой “ленивой миграции”. В этом режиме данные клиентов постепенно переносятся из старой системы управления доступом в новую, по мере того как пользователи в своем естественном темпе заходят в учетные записи», — сказал директор по сервисам RooX Егор Леднев.

Компания Roox также анонсировала проект по созданию российского облачного сервиса управления доступом внешних пользователей RooX UIDM Cloud.

«Это один из первых подобных проектов на российском рынке. Мы делаем его максимально адаптированным к российским условиям и приглашаем компании, заинтересованные в оперативной миграции, стать ранними участниками сервиса», — отметил генеральный директор RooX Алексей Хмельницкий.

RooX UIDM Cloud предоставляет набор типовых пользовательских сценариев и поддерживает стандартные протоколы интеграции OAuth2.0 и OIDC. Кроме того, в нем предусмотрены специфичные для российского рынка сценарии – вход через ЕСИА, «Яндекс», Mail.ru и российские соцсети («Вконтакте», «Одноклассники»).

Мигрировать с облачных сервисов проще, так как облачные решения очень схожи по функционалу и поддерживают выгрузку данных. Однако есть риск потери базы учетных записей, если вендор резко ограничивает доступ к своим сервисным продуктам или даже удаляет пользовательские данные.

«На такой случай нами разработаны методические рекомендации по восстановлению базы пользователей в максимально возможном объеме», — сказал Алексей Хмельницкий.

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RooX (ООО «Рукс Солюшенс») — российская ИТ-компания с 10-летним опытом, которая специализируется на разработке веб-платформ для корпоративного сектора. Решениями компании пользуется около 50 млн пользователей в год.

RooX UIDM — отечественная система управления аутентификацией и авторизацией. Она разработана для защиты доступа к финансам и чувствительным данным клиентов и партнеров средних и крупных организаций, входит в реестр отечественного ПО.