Пользователям российской коммуникационной платформы CommuniGate Pro стало доступно онлайн-редактирование документов в «Р7-Офис»

Платформа корпоративных коммуникаций CommuniGate Pro предложила своим клиентам новую возможность – теперь пользователи веб-интерфейса Samoware могут открывать, просматривать и редактировать документы, таблицы и презентации любых форматов в онлайн-режиме. Это стало возможным благодаря совместимости CommuniGate Pro и редакторов «Р7-Офис».

Теперь пользователи платформы могут работать с документами, использовать функционал рецензирования, форматирования документов непосредственно в браузере. Получив документ в почте, пользователи могут в один клик сохранить его в своём личном облаке файлов и затем работать с ним, предоставляя доступ для просмотра, совместного редактирования или скачивания его на устройство как локальным, так и внешним пользователям. Для создания нового документа, таблицы или презентации теперь достаточно перейти в облако файлов и нажать соответствующий пункт меню.

CommuniGate Pro обеспечивает пользователям полный спектр коммуникационных возможностей: электронную почту, мгновенные сообщения, голосовую связь, календари, контакты, задачи и заметки, доступ к видеокоммуникациям, общий доступ к корпоративному контенту, а также контакт-центр в «одном окне». Масштабируемость системы варьируется от небольшого офиса до кластерных инсталляций, обслуживающих миллионы пользователей.

«Мы не прекращаем работы по созданию программных комплексов, закрывающих все или большинство потребностей заказчика. Помимо этого, при разработке мы уделяем много времени созданию комфорта для конечных пользователей. Теперь, с функцией редактирования документов прямо из браузера, мы повысим удобство пользователей при соблюдении всех мер безопасности информации», - отметил генеральный директор CommuniGate Systems Владимир Бургов.

«Интеграция “Р7-Офис” и Communigate Pro дает пользователям возможность осуществлять онлайн работу с документами прямо из браузера. При этом благодаря сквозному шифрованию документы остаются в полной безопасности», - сказали представители компании «Р7».