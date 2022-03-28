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Пользователям российской коммуникационной платформы CommuniGate Pro стало доступно онлайн-редактирование документов в «Р7-Офис»

Платформа корпоративных коммуникаций CommuniGate Pro предложила своим клиентам новую возможность – теперь пользователи веб-интерфейса Samoware могут открывать, просматривать и редактировать документы, таблицы и презентации любых форматов в онлайн-режиме. Это стало возможным благодаря совместимости CommuniGate Pro и редакторов «Р7-Офис».

Теперь пользователи платформы могут работать с документами, использовать функционал рецензирования, форматирования документов непосредственно в браузере. Получив документ в почте, пользователи могут в один клик сохранить его в своём личном облаке файлов и затем работать с ним, предоставляя доступ для просмотра, совместного редактирования или скачивания его на устройство как локальным, так и внешним пользователям. Для создания нового документа, таблицы или презентации теперь достаточно перейти в облако файлов и нажать соответствующий пункт меню.

CommuniGate Pro обеспечивает пользователям полный спектр коммуникационных возможностей: электронную почту, мгновенные сообщения, голосовую связь, календари, контакты, задачи и заметки, доступ к видеокоммуникациям, общий доступ к корпоративному контенту, а также контакт-центр в «одном окне». Масштабируемость системы варьируется от небольшого офиса до кластерных инсталляций, обслуживающих миллионы пользователей.

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Онлайн-редактирование документов в «Р7-Офис»

«Мы не прекращаем работы по созданию программных комплексов, закрывающих все или большинство потребностей заказчика. Помимо этого, при разработке мы уделяем много времени созданию комфорта для конечных пользователей. Теперь, с функцией редактирования документов прямо из браузера, мы повысим удобство пользователей при соблюдении всех мер безопасности информации», - отметил генеральный директор CommuniGate Systems Владимир Бургов.

«Интеграция “Р7-Офис” и Communigate Pro дает пользователям возможность осуществлять онлайн работу с документами прямо из браузера. При этом благодаря сквозному шифрованию документы остаются в полной безопасности», - сказали представители компании «Р7».

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