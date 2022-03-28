Отечественный ИИ ускорит проведение госзакупок в три-четыре раза

Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области провело пилотный проект по автоматическому распознаванию и обработке конкурсных документов для госзакупок с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ). В работе использовали отечественную облачную платформу Beorg Smart Vision компании «Биорг», резидента фонда «Сколково». Решение на основе компьютерного зрения, нейросетевого распознавания и верификации данных может снизить срок обработки документов с 14 до трех дней. Об этом CNews сообщили представители «Биорг».

В рамках «пилота» разработчикам из «Биорг» поставили задачу перевести тестовый объем из 2000 документов в электронный вид, структурировать и атрибутировать информацию по каждой заявке, чтобы быстро находить нужные данные.

В Управлении отметили, что только на одну государственную закупку заявки могут подать до 50 участников. Они обязаны документально подтвердить предыдущий опыт профильных работ. Внушительный объем поступивших скан-копий специалисты контрактного агентства обрабатывают вручную: переносят данные в информационную систему, проверяют их на достоверность и соответствие требованиям закупки. Например, только за февраль 2022 г. по Архангельской области объявили более 1900 госзакупок.

«Ручной поиск информации в большом массиве документов – очень затратное по времени дело. Мы решили оптимизировать рутинные задачи по обработке и анализу этой информации с помощью ИИ. Для работы выбрали отечественную платформу Beorg Smart Vision на базе нейросетевого распознавания. У компании уже был похожий опыт работ на федеральном уровне: она переводила в электронный вид архивы органов ЗАГС. Обратили внимание, что вендор гарантирует качество оцифровки любых типов документов на уровне не ниже 99 процентов. Благодаря облачной технологии компания обеспечила быстрый старт проекта», — сказала Наталья Стойка, заместитель директора Управления информационно-коммуникационных технологий Архангельской области.

Эксперт отметила отчетливый запрос со стороны государства на применение технологий искусственного интеллекта для обработки документов.

По ее оценкам, цифровой помощник на базе платформы Beorg Smart Vision способен в три-четыре раза ускорить распознавание и анализ комплектов документов по госзакупкам. Для этого систему нужно обучить на качественно размеченных наборах данных.

«В технологии Beorg Smart Vision предусмотрена ручная разметка наборов данных с помощью собственного краудсорсингового ресурса компании. Ручная разметка – самая качественная. На подготовленном датасете можно быстро обучить ИИ под любую профильную задачу. В дальнейшем автоматическая обработка документов с применением компьютерного зрения и нейросетевого распознавания может ускорить реализацию госконтрактов, в том числе на строительство социально-значимых объектов – детских садов, школ, поликлиник, дорог и т.д. Технология также позволяет дополнительно верифицировать распознанные нейросетями данные. Благодаря этому в информационную систему заказчика поступает достоверная и не противоречивая информация. Это важно при работе с обращениями граждан и при автоматизации межведомственного взаимодействия на основе реестров данных — в процессах, где нужно получать электронные данные без ошибок», – отметил Александр Миронов, директор направления госпрограмм компании «Биорг».

На базе платформы Beorg Smart Vision ежемесячно обрабатывают до 4 млн. полей с персональными данными. Разворот паспорта система распознает за две-пять секунд. Информация защищена шифрованием (ГОСТ) и механизмом деперсонализации данных — образы документов перед обработкой разрезаются на отдельные поля.

Ранее на базе платформы Beorg Smart Vision удалось сократить время обработки кадровых документов и оформления кандидатов на работу до 10 минут.

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Фонд «Сколково» - некоммерческая организация, созданная в 2010 г. и исполняющая функции управляющей компании Инновационного центра «Сколково». Цель Фонда – поддержка технологического предпринимательства в России и коммерциализация результатов научно-исследовательской деятельности.

Компания «Биорг» – российский разработчик интеллектуальных систем на базе компьютерного зрения и машинного обучения для распознавания документов, в том числе рукописных форм и чертежей, и разметки наборов данных (датасетов). Ключевая разработка компании для цифровой трансформации государства и бизнеса – облачная платформа Beorg Smart Vision объединяет в себе нейросетевой модуль распознавания (ИИ) и краудсорсинговый сервис для верификации данных. Компания предоставляет услуги по интеллектуальной обработке документов и их комплектов, оцифровке архивов, паспортов, кадровой и бухгалтерской документации, созданию электронных систем хранения документов. Резидент фонда «Сколково».

Заказчики «Биорг» – российские и международные компании, представляющие ритейл, банковскую, энергетическую, нефтегазовую, телекоммуникационную и другие отрасли. Среди них: X5 Retail Group N.V., Центральный Банк России, Роснефть, «Национальный расчетный депозитарий», Банк «Открытие», Tele2, «Cпортмастер» и др.