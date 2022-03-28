ИФК «Солид» внедрила ПО «Синтегс ОСБУ»

«Синтегс» сообщила о завершении проекта по внедрению в систему инвестиционно-финансовой компании «Солид» программы «Синтегс ОСБУ». Раньше брокер вел бухгалтерский и налоговый учет в двух разных системах, которые не решали все необходимые задачи (например, не давали возможности отражать срочные сделки) и требовали проведения около 50 операций вручную ежемесячно. Пользователи перешли на более удобное ПО – «Синтегс ОСБУ» – и таким образом упростили и автоматизировали ведение учета.

«Адаптироваться было легко. По части автоматизации программа закрыла все вопросы», – сказала Елена Лада, главный бухгалтер ИФК «Солид».

Для брокера провели полноценную интеграцию данных с бэк-офисом и ранее использовавшимися учетными системами, а также доработали типовой блок и расширили функциональность программы опциями, не предусмотренными стандартным решением «1С»: настроили отображение клиентских операций с учетом всех пожеланий пользователей, обеспечили удобное ведение учета иногороднего подразделения компании. Все ручные расчеты стали автоматизированными – теперь программа не только экономит время, но и предотвращает возможные ошибки.

Денис Марчук, руководитель проектов «Синтегс», отметил: «Мы помогли ИФК «Солид» отказаться от двух разных систем в пользу одной. Сейчас пользователям стало намного проще – учет по отраслевым стандартам, налоговый учет, документооборот ведутся в одной программе. На протяжении всего проекта мы оказывали поддержку в части эксплуатации ПО, консультировали по любым возникающим вопросам и помогали со сдачей отчетности. Продолжим сотрудничество в таком формате и дальше».

Помимо ИФК «Солид», программой уже пользуются такие представители финансового и страхового рынка как «Газпромбанк инвестиции», «Финам», «РБ трейдинг», «Согаз», «Сбер страхование» и др.