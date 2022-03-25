«Т1 Интеграция» расширяет портфель решений СХД продуктами Raidix

«Т1 Интеграция» расширяет продуктовый портфель по направлению систем хранения данных (СХД) решениями Raidix. В соответствии с партнерским соглашением «Т1 Интеграция» имеет право распространять, внедрять, кастомизировать решения вендора под существующие потребности клиентов.

Программные продукты Raidix основаны на запатентованных методах помехоустойчивого кодирования и инновационных разработках собственной исследовательской лаборатории. ПО Raidix 5.X позволяет создавать гибридные и all-flash СХД с высокоскоростным блочным и файловым доступом. Raidix ERA служит для создания производительного RAID-массива из Flash-накопителей. Raidix Elbrus – программно-определяемая СХД для серверных платформ на базе процессоров «Эльбрус». Raidix Hydra – решение для кластерных вычислений. Компания решает бизнес-задачи в инфраструктурах суперкомпьютерных вычислений, в сферах видеонаблюдения, видео-продакшн, высокотехнологичных научных, медицинских и банковских проектах.

Высокотехнологичные и инновационные решения Raidix являются полностью отечественными разработками, которые включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (Реестр российского программного обеспечения).

«Решения Raidix эффективно работают с жесткими дисками и твердотельными накопителями как российских, так и зарубежных производителей», – сказал Виктор Корсаков, руководитель группы работы с партнерами «Рэйдикс» в России.

«Отечественный рынок систем хранения данных сегодня стремительно меняется. Существовавший и ранее спрос на программно-определяемые СХД будет только увеличиваться. Такие решения позволяют минимизировать риски по совместимости комплектующих, снизить расходы, оптимизировать управление данными, упростить эксплуатацию. Партнерство с “Рэйдикс” – это еще один шаг сторону расширения нашего портфеля продуктов и развития отечественного рынка СХД», – отметил Роман Бобрышев, начальник управления центра компетенций по вычислительным комплексам «Т1 Интеграции».

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«Рэйдикс» – российская компания-разработчик программного обеспечения для создания отказоустойчивых и высокопроизводительных программных систем хранения данных, основанная в 2009 г. ПО Raidix задействуют в СХД на базе отечественных серверов и процессоров «Эльбрус». СХД на базе ПО Raidix реализованы в аппаратном обеспечении Intel, AMD, Western Digital, Gigabyte, Seagate, Supermicro и других компаний. ПО Raidix решает задачи государства и бизнеса в сферах видеонаблюдения, видеоаналитики и видеопроизводства, в высокотехнологичных научных, медицинских и банковских проектах, в инфраструктурах суперкомпьютерных вычислений, в том числе в рамках проектов по импортозамещению.

Компания «Т1 Интеграция» – входит в Группу «Т1», является участником рынка системной интеграции в России Компания создана в 1992 г. Продуктовый портфель компании включает свыше 130 продуктов и услуг в области системной интеграции, промышленного инжиниринга, Big Data и машинного обучения, информационной безопасности, вычислительных комплектов, роботизации рутинных операций, процессной аналитики Process Mining, Интернета вещей, сетевых технологий и пр.

Компанией реализовано более 2000 проектов в интересах заказчиков – государственных структур и крупнейших компаний ключевых отраслей экономики: операторы связи, финансовые организации, промышленные, топливно-энергетические, транспортные и торговые предприятия.

Группа «Т1» – многопрофильный холдинг, один из лидеров российского ИТ-рынка, является партнером ключевых мировых и отечественных производителей и разработчиков. Компании группы начинают историю с 1992 г. В штате – 8000 сотрудников. В 2020 г. оборот холдинга составил 59,2 млрд руб. По версии аналитических агентств CNews Analytics, «Т1» входит в топ-10 крупнейших российских ИТ-компаний.

Компании группы предоставляют полный спектр ИТ-услуг для реализации высокотехнологичных проектов с учетом отраслевой специфики заказчиков. В состав холдинга входят компании «Т1 Интеграция», «Т1 Консалтинг», Т1 Cloud, «МультиКарта», «Иннотех» и «Дататех». Среди заказчиков «Т1» – государственные структуры и крупнейшие компании ключевых отраслей экономики: операторы связи, финансовые организации, промышленные, топливно-энергетические, транспортные и торговые предприятия.