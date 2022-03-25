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Мультиоблачное решение Softline Coster теперь поддерживает решения на платформе vSphere

Новое мультиоблачное решение Coster поставщика ИТ-решений и услуг Softline стало доступно пользователям инфраструктуры On-premise и IaaS на базе vSphere. Теперь клиенты, использующие платформу vSphere, могут также охватить свою инфраструктуру решением Coster и экономить от 10% на облачных сервисах.

Мультиоблачный сервис Coster относится к продуктовой линейке Cloudmaster и был запущен Softline в начале февраля 2022 г. Данное решение помогает бизнесу управлять ИТ-инфраструктурой, построенной на базе нескольких облаков. Кроме того, это один из первых продуктов для управления облачными ресурсами, зарегистрированный в Едином реестре отечественного ПО. С помощью платформы Coster клиенты могут консолидировать и отслеживать затраты на облачные продукты, что существенно упрощает управление ресурсами для организаций, пользующихся услугами различных провайдеров.

«Клиенты Softline часто сталкиваются с проблемой управления множественными сервисами. Так, например, известны ситуации, когда у заказчика есть несколько систем vSphere различных поколений. Для управления этой разветвленной структурой нужно, скажем, восемь разных интерфейсов, что существенно затрудняет мониторинг расходов ресурсов. Мы, в свою очередь, предлагаем объединить все эти данные на одной удобной и интуитивно понятной платформе, чтобы топ-менеджеры компании могли эффективно управлять затратами, видеть их ежедневно, оперативно вносить изменения в бюджет и избегать перерасходов. Это поможет сэкономить не только средства, но и главный ресурс – время», – отметил директор по развитию проекта Cloudmaster в компании Softline Станислав Быков.

С 11 марта Softline запустила дополнительные услуги для помощи в реализации проектов с российским ПО и оборудованием, в том числе с применением средств виртуализации и других облачных решений.

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