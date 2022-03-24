Уральский бизнес обживается в российских облаках

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов сообщает о десятикратном увеличении спроса на услуги облачного хранения и обработки данных за I квартал 2022 г. Производственные, торговые, транспортные компании и учреждения образования Урала переносят свою ИТ-структуру или делают резервные копии баз данных в облаке провайдера #CloudMTS. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Облачные сервисы #CloudMTS одинаково популярны, как среди крупных компаний, обрабатывающего и горнодобывающего секторов экономики, так и среди региональных операторов по обращению с ТКО, торговых сетей и малых производственных и торговых предприятий.

Самыми популярными сервисами в 2022 г. стали: Elastic Cloud – масштабируемая виртуальная ИТ-инфраструктура, по своему функционалу не отличающаяся от физической ИТ-инфраструктуры; Elastic Cloud ФЗ-152 – защищенный сегмент в облаке, который позволяет обеспечить работу с персональными данными в соответствии с требованиями законодательства; сервисы объектного хранения, предназначенные для хранения больших объемов данных, а также сервис резервного копирования и восстановления данных. У малого бизнеса также спросом пользуются сервисы сопровождения «1С».

«Почти десятикратный рост спроса на облачные сервисы мы связываем с возникшим дефицитом и удорожанием компьютерного оборудования, а также прекращением поддержки некоторого программного обеспечения его зарубежными разработчиками. Еще одним фактором роста востребованности виртуальных машин могли стать требования к государственным, муниципальным и системообразующим коммерческим структурам о перенесении своих баз данных, CRM-систем и публичных сайтов на отечественные серверы. Что, например, впервые за многие годы вызвало рост спроса услуги среди учреждений образования», — сказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Российская облачная платформа #CloudMTS развернута на базе 14 географически распределенных дата-центров стандарта надежности Tier III и собственной магистральной сети протяженностью 248 тыс. км. В своей облачной платформе МТС использует наиболее надежное и производительное оборудование от признанных отраслевых лидеров, сервисы для обеспечения информационной безопасности, включая межсетевые экраны, защиту от DDoS-атак, систему мониторинга информационной безопасности SOC, защиту веб-приложений WAF Premium, антивирусную защиту виртуальных машин. Гибкая система оплаты с фиксированным месячным тарифом и объемом ресурсов либо по факту использования ресурсов с периодом тарификации в 1 час делает облачные сервисы доступными предприятиям любой величины.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются более 88 млн абонентов.