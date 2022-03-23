Softline оснастила образовательные центры «Точка роста» Смоленской области

Softline поставила мультивендорное оборудование и устройства для 41 сельской школы Смоленской области, которые в 2021 г. вошли в проект «Точки роста» — федеральную сеть центров образования цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Обучаясь на новом современном оборудовании, школьники смогут заниматься проектной и исследовательской деятельностью, готовиться к экзаменам и олимпиадам. Таким образом, глобальный поставщик ИТ-решений и услуг компания Softline содействует поддержке учащихся в освоении предметов естественнонаучной и технологической направленности, а также дополнительного образования.

Открытие центров «Точка роста» реализуется в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Центры образования открываются на базе сельских школ и общеобразовательных учреждений малых городов численностью до 60 тыс. человек.

Уже более 10 лет компания Softline участвует в реализации образовательных проектов в России. Провайдер поставляет оборудование в сотни школ по всей стране и активно содействует цифровизации дополнительного и общего образования, в частности, детских технопарков «Кванториум», центров «Точка роста», центров цифрового образования «ИТ-куб».

«По результатам проекта в рамках госконтрактов современными устройствами укомплектованы лаборатории по биологии, химии, физике, физиологии, экологии и нейротехнологии в центрах “Точка роста” Смоленской области. Среди поставленного нами оборудования — цифровые микроскопы, учебные роботы-манипуляторы, а также образовательные наборы для изучения многокомпонентных робототехнических систем и манипуляционных роботов, наборы для обучения механике, мехатронике и робототехнике, конструкторы для практики блочного программирования, цифровые лаборатории. Все это позволит преподавателям центров активно внедрять новые методы обучения и воспитания, а также укоренять прогрессивные образовательные технологии. Ученики же, в свою очередь, смогут в современной и увлекательной форме осваивать основные и дополнительные общеобразовательные программы цифрового, естественно-научного и технического профилей», — сказал руководитель направления развития бизнеса компании Softline Виталий Гаврицков.