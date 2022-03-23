«Сиссофт» предложит заказчикам решения «Гарда технологии»

«Сиссофт» заключил соглашение о партнерстве с российским разработчиком решений в области информационной безопасности «Гарда технологии». В рамках партнерства «Сиссофт» сможет предложить своим заказчикам подбор решений, а также помощь в проведении проектов, с использованием технологий разработчика. Об этом CNews сообщили представители «Сиссофт».

Партнерская программа «Гарда технологии» предоставляет «Сиссофт» доступ к большой базе знаний, дает дополнительные возможности по поддержке продаж, обучению и внедрению аппаратно-программных продуктов.

«Наше сотрудничество открывает новые горизонты для компаний, нуждающихся в настоящий момент в импортозамещении зарубежных продуктов в области информационной безопасности, — сказал Валерий Ледовской, руководитель направления защиты прикладных систем компании «Сиссофт». — В линейке ‘'Гарда технологии’’ широкий ассортимент востребованного ПО для защиты от внутренних и внешних угроз, инструментов для противодействия кибермошенникам и сервисов для расследования инцидентов. Помимо классических для данного производителя решений в области контроля доступа к данным, расположенным в базах данных, а также защиты от утечек, у разработчика есть актуальные решения в области сетевой безопасности, в частности, в темах мониторинга передающихся по сетям данных, включая глубокий анализ пакетов (DPI) и решение для защиты от DDoS-атак».

Основные продукты компании: аппаратно-программные решения для безопасности баз данных «Гарда БД» и «Гарда маскирование», система против утечек конфиденциальных данных «Гарда предприятие» и комплекс программ для анализа инцидентов и проведения внутреннего расследования «Гарда монитор». Решения выявляют и пресекают попытки похитить данные, помогают контролировать трафик, анализировать инциденты и обеспечивать высокий уровень кибербезопасности компании.

***

«Гарда технологии» — разработчик систем информационной безопасности. Решения вендора применяются на российском рынке с 2005 г. Разработками пользуются крупные компании финансового сектора, телеком-операторы, промышленные предприятия и государственные структуры России и СНГ. Решения сертифицированы ФСТЭК и включены в реестр отечественного программного обеспечения. В компании работает более 200 технических специалистов.

«Сиссофт» — компания в области подбора и поставки программного и аппаратного обеспечения. Входит в топ-33 крупнейших российских ИТ-компаний CNews100 (CNews, 2021); в топ-30 крупнейших ИТ-компаний России в сфере защиты информации (CNews, 2020).