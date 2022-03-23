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SILA Union на конференции BPM

Цифровая система SILA Union представила решение для проектирования, анализа и оптимизации корпоративной архитектуры. Применение BPM-систем – естественный процесс для организаций. А внедрение эффективной – закон успеха. На базе цифрового двойника SILA Union решаются критически важные задачи организации от управления и оптимизации бизнес-процессов до управления рисками, стратегией и ИТ-архитектурой. Более того, применение SILA Union закрывает риски, связанные с использованием импортного программного обеспечения.

В своем выступлении Елена Силкина, управляющий партнер SILA Union, обозначила решение, как для выхода из кризисной ситуации, так и внедрение изначально правильного BPM-продукта, SILA Union. Обратить внимание стоит не только на присутствие ПО в Реестре для российских программ, но и на ряд важных соответствий:

  • поддержка BPM-системы операционных систем из Реестра;
  • поддержка BPM-системы СУБД из Реестра;
  • отсутствие зависимостей от иностранного ПО;
  • права на ПО должны принадлежать компании РФ, разработчики и сотрудники –граждане РФ, поддержка на русском языке и документация должна быть на русском языке.

100-процентное соответствие критериям импортозамещения позволяет смело внедрять цифрую систему SILA Union, не переживая за безопасность данных компании и их потерю.

SILA Union включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД, поддерживает работу на СУБД Postgres, ОС Astra Linux и не зависит от иностранного коммерческого ПО. Огромный опыт российской команды SILA Union поможет заместить и внедрить решение для проектирования корпоративной архитектуры, моделирования процессов, ИТ-архитектуры.

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