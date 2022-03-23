Программа бета-тестирования российской ОС «Аврора» расширяется

«Открытая мобильная платформа» объявила о том, что с 23 марта 2022 г к программе бета-тестирования российской мобильной ОС «Аврора» могут присоединиться новые участники из Иннополиса и Казани. В августе 2021 бета-программа стартовала в Москве, а в октябре – и в Санкт-Петербурге. Теперь бета-тестирование доступно во всех городах, где работают офисы «Открытой мобильной платформы».

Опробовать новейшие версии ОС «Аврора» бета-тестеры смогут не только на мобильных телефонах, но и на планшетах Aquarius NS той же модели, что и 360 тыс. устройств, которые работали в ходе Всероссийской переписи населения 2021 г.

Новый прием заявок открыт на сайте ОС «Аврора».

«Мы очень рады, что теперь можем пригласить в программу новых участников. Мы каждый день получаем уведомления и письма от желающих принять участие в тестировании первой мобильной российской ОС «Аврора» и видим огромный интерес к программе, – сказала Татьяна Казнова, менеджер по продукту и руководитель программы бета-тестирования ОС «Аврора». – Уверены, что новые участники внесут свою лепту в развитие и программы, и наших продуктов, и, конечно же, успешно вольются в нашу дружную команду бета-тестирования».

Программа стартовала в августе 2021 г. Она позволяет частным пользователям, энтузиастам принять участие в становлении, развитии и совершенствовании мобильной ОС «Аврора». Участники тестируют самые новые бета-версии программ, знакомятся с новыми продуктами компании «Открытая мобильная платформа», общаются и обмениваются мнениями, делятся своим опытом и идеями с разработчиками.