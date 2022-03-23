ОРФЕ перешла на систему маркировки Utrace

Дистрибьютор фармацевтических препаратов и 4PL-поставщик ОРФЕ мигрировал в облачную систему маркировки уровня L4 Utrace Hub. Благодаря внедрению Utrace Hub фармкомпания сможет комплексно управлять процессом маркировки лекарственных препаратов и обеспечить прослеживаемость изделий или партий товаров по всей цепочке поставок.

ОРФЕ – логистический оператор и 4PL-провайдер, участник российского фармацевтического рынка. Компания с 2019 г. развивает инфраструктуру для сериализации лекарственных препаратов. В ходе ее модернизации было принято решение мигрировать в облачную систему Utrace Hub.

Решение Utrace Hub помогает фармкомпании строго соблюдать требования российского законодательства в области сериализации фармпрепаратов. Система позволяет отправлять в ФГИС МДЛП сообщения о получении товаров от производителя, расформировании транспортных упаковок, отгрузке лекарств, а также формировать отчетность о движении продукции по территории России. ИТ-решение работает корректно даже при неполной информации о товаре: данные дополняются из альтернативных источников, таких как система управления складской логистикой (WMS). Кроме того, Utrace Hub регулярно обновляется, чтобы полностью соответствовать актуальным нормативным стандартам.

Переход осуществлен за три месяца. В рамках проекта облачная Utrace Hub развернута и интегрирована с WMS на базе Microsoft Dynamics AX. Также произведена полная миграция остатков из МДЛП – данные удалось перенести без приостановки бизнеса. Для последующей валидации системы маркировки команда Utrace подготовила документацию по стандарту GAMP5.

«В фармацевтической отрасли крайне важно выбирать таких партнеров, которые полностью соответствуют стандартам регуляторов и могут гарантировать надежность и качество работы. Поэтому мы одними из первых среди 4PL-поставщиков полностью реализовали все российские требования к сериализации продукции и продолжаем совершенствовать инфраструктуру для маркировки лекарственных средств. Проект миграции на Utrace Hub позволит нам более комплексно подойти к маркировке и отслеживать все этапы поставок, включая изменение состава транспортных упаковок на складе, отгрузку, приемку, переход прав собственности, возвраты и многие другие», – сказала Елена Дюкова, ИТ-менеджер ОРФЕ.

«Ранее мы сотрудничали с ОРФЕ как с 4PL-провайдером на проектах внедрения маркировки для ее клиентов. И очень рады, что фармкомпания выбрала наш продукт, в том числе для автоматизации собственных процессов. Это подтверждает качество ИТ-решения и высокий уровень компетенций команды Utrace», – сказал Константин Иванов, CEO Utrace.