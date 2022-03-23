ОЭЗ «Технополис Москва» обеспечит регионы интерактивным оборудованием отечественного производства

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» заключил договор с ИТ-дистрибьютором Merlion, что позволит заказчикам со всей страны использовать отечественное интерактивное оборудование, сообщил генеральный директор особой экономической зоны столицы Геннадий Дегтев.

«Российский производитель интерактивного оборудования, средств вычислительной техники, программного обеспечения, аппаратно-программных комплексов, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья, NexTouch подписал дистрибьюторское соглашение с компанией Merlion. Благодаря ему панели, моноблоки, стойки, столы и другие разработки из ОЭЗ Москвы теперь доступны по всей территории России. Они позволят российским компаниям-подрядчикам, специализирующимся на заказной разработке и внедрении ИТ-инфраструктуры на предприятии, продолжить реализацию своих проектов уже на отечественном оборудовании. Для них сейчас импортозамещение критически важно», – отметил Геннадий Дегтев.

Резидент особой экономической зоны столицы постоянно развивает как линейку оборудования, так и программные решения. В свою площадку в ОЭЗ Москвы он вложил порядка 180 млн руб. Только за три квартала 2021 г. объем производства резидента вырос на 44% до 737 млн руб.

Как отметили в Департаменте инвестиционной и промышленной политики города, NexTouch создает оборудование для образовательных и медицинских учреждений, культурно-досуговых центров, коммерческих и промышленных организаций, центров обслуживания населения. Мультисенсорные средства различных диагоналей находят широкое применение – от системы здравоохранения до индустрии развлечений. Компания входит в перечень предприятий регионального значения, а также в ежегодный рейтинг «ТехУспех» РВК, является членом МТПП, консорциума «Телекоммуникационные технологии», консорциума «Доверенная платформа», технологической платформы «Развитие российских светодиодных технологий».

Партнерство Merlion поможет компании быть ближе к российским системным интеграторам и заказчикам, повысит доступность решений на всей территории России, считает генеральный директор NexTouch Владимир Крикушенко. «Поскольку вся продукция NexTouch внесена в Единый реестр РЭП и Реестр российской промышленной продукции Минпромторга России, партнеры смогут успешно помогать заказчикам реализовывать самые сложные проекты в рамках импортозамещения», – отметил он.

По мнению директора департамента Enerprise-решений, cетевого оборудования и телеком-компании Merlion Евгения Ачкасова, став дистрибьютором NexTouch, сеть расширяет свой портфель отечественных продуктов, открывая для партнеров все больше возможностей для развития их бизнеса. «Это особенно ценно в текущих рыночных реалиях, когда важны наличие товара на территории России, гарантированы сроки доставки, есть определенная гибкость при формировании предложений и подготовке к проектам и тендерам. Вместе с командой NexTouch будем выстраивать продуктивное сотрудничество с нашими партнерами, развивать продажи и сервисы», – сказал Евгений Ачкасов.

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Группа компаний Merlion – это более 20 проектов, B2B-сервисов и торговых марок, которые помогают российским компаниям решать разнообразные задачи в сферах ИТ, торговли и оснащения офисов. Основной cферой деятельности Merlion является дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. Партнерская сеть Merlion насчитывает более 8800 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Merlion также развивает ряд проектов и дочерних компаний по другим направлениям: ретейл и e-commerce ( «Ситилинк», «Позитроника», Buroshop.ru), ИТ-услуги (ОТР, «Сеть компьютерных клиник», High Energy, AnalyticsHub, PRO IT, MerliOnCloud), производство («Бюрократ», iRU). В группе Merlion работают более 18,7 тыс. сотрудников.

Особая экономическая зона «Технополис Москва», подведомственная Департаменту инвестиционной и промышленной политики Москвы, включает в себя пять площадок общей площадью 223,3 га: одна в Печатниках и четыре в Зеленограде – «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем». Для резидентов предполагаются особые меры поддержки: они освобождаются от уплаты имущественного, транспортного, земельного налога, таможенных пошлин, ставка налога на прибыль – всего 2%. Также действуют льготы по аренде земли, выделенной под строительство предприятия, а по его завершении предоставляется возможность выкупить арендованный земельный участок за один процент от его кадастровой стоимости.