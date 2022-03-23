«Аэродиск» и «Рубэкап» подтвердили совместимость своих решений

«Аэродиск», российский разработчик и производитель решений в области хранения данных и виртуализации и «Рубэкап», российский разработчик средств резервного копирования, сообщили об успешном завершении тестовых испытаний совместимости своих решений.

Проект предусматривал обеспечение совместной работы клиент-серверного решения для резервного копирования Rubackup с гиперконвергентной системой «Аэродиск vAIR» и ПО виртуализации «Аист».

Потребность во внешнем инструменте резервного копирования в «Аэродиск vAIR» и «Аист» существовала всегда, поскольку при их создании изначально планировалось использовать сторонние средства. В качестве встроенных возможностей резервирования в них реализованы только снэпшоты и клонирование.

На момент выхода продуктов не существовало готовых «коробочных» средств качественного бэкапа виртуальных машин на базе KVM, которые можно было бы использовать в качестве стандарта в решениях «Аэродиска». В отрасли были представлены только open source-инструменты, не решающие задачу.

Специалисты «Аэродиска» вели разработку собственного решения, однако параллельно компания наблюдала за развитием проекта Rubackup, который довольно быстро оформился в полноценную систему резервного копирования корпоративного уровня.

Помимо качественного бэкапа ВМ на KVM, в нем доступны необходимые функции: в частности, поддержка бэкапа на ленточные носители, поточная дедупликация.

«Коллектив и экспертиза команды «Рубэкап» прочно укоренены на отечественном рынке, и мы были знакомы ранее по множеству ИТ-проектов в России. Тестирование совместимости прошло довольно быстро, и в настоящий момент происходит его финализация. Далее мы планируем провести ряд образовательных мероприятий по новому функционалу наших продуктов, после чего базовая версия Rubackup будет включена в дистрибутивы «Аэродиск vAIR» и «Аист», а также будет поставляться в рамках ПАК «Аэродиск Machine-V», — сказал генеральный директор компании «Аэродиск» Вячеслав Володкович.

По его словам, возможности Rubackup позволят полностью закрыть потребности компании по всему комплексу задач резервного копирования, что позволит лучше сосредоточиться на развитии основной функциональности решений.

«Инструмент RuBackup позволяет защитить ИТ-инфраструктуру от потери данных благодаря автоматическому резервному копированию и восстановлению информации. Продукт входит в реестр Минцифры РФ, полностью совместим с ОС и системой виртуализации Astra Linux и другими отечественными платформами, а также с российскими СУБД и множеством других импортонезависимых программных и аппаратных продуктов. Мы рады, что список совместимых решений пополнило ПО «Аэродиск», и надеемся на дальнейшее развитие сотрудничества в качестве партнеров», — сказал Андрей Кузнецов, генеральный директор компании «Рубэкап».