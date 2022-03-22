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«Юнидата» представила специальное предложение «MDM: Импортозамещение»

Не секрет, что последние недели были тяжелыми для российских компаний, закупивших зарубежный софт. Особенно болезненными было «расставание» с иностранными компаниями, которые в течение многих лет поставляли в нашу страну свои продукты в области управления данными. IBM, SAP, Oracle объявили об уходе из России. А значит – не будет больше продаж, а главное – поддержки, выполнения проектов и много другого. Конечно, в этой ситуации все больше компаний, ранее работавших на зарубежном софте, начинают предпринимать активные меры, связанные с импортозамещением. Это движение было и раньше, просто сейчас, в силу вполне понятных причин, оно ускорилось. Одним из крупнейших российских вендоров в области управление данными, готовых прийти на помощь «осиротевшим» заказчикам, является компания «Юнидата».

«Действительно, в условиях ухода с российского рынка таких заметных американских игроков в области управления данными как IBM, Oracle и SAP у многих потребителей их продуктов возникает резонный вопрос: а как жить дальше? – комментирует генеральный директор «Юнидаты» Владислав Каменский. – Ответ прост. Необходимо переходить на разработки российских вендоров. Тем более, что по своему уровню отечественные продукты не уступают зарубежным, а во многом уже и превосходят их. Понимая, в каком сейчас положении оказались многие наши коллеги, мы бы хотели протянуть им руку помощи. В этой по-настоящему непростой ситуации мы не бросились переписывать рублевые прайс-листы, а, наоборот, посчитали своим долгом представить российским компаниям специальное предложение под названием «MDM: Импортозамещение», в рамках которого стоимость лицензий на наш MDM-продукт для представителей среднего и малого бизнеса будет начинаться от 6 млн руб.

«Юнидата MDM» замещает продукты в области управления данных таких компаний как SAP, Informatica, IBM, Ataccama, Oracle, SAS, Semarchy, TIBCO, Stibo, Riversand. Причем, речь идет не просто об альтернативе зарубежным продуктам, но и о обширной накопленной экспертизе по самому процессу перехода с них на отечественные решения. «Юнидата» давно и очень активно работает в контуре импортозамещения: продуктами компании успешно замещены зарубежные аналоги в области управления данными – SAP в ОАО «РЖД», ПАО «РусГидро» и ПАО «Интер РАО», IBM в Департаменте информационных технологий города Москвы, сюда же можно отнести и целый ряд других проектов.

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