«Цифра» предложила инструменты обеспечения цифрового суверенитета России

Группа компаний «Цифра» подготовила перечень мер поддержки по развитию российского промышленного программного обеспечения. Генеральный директор Игорь Богачев представил их на рабочем совещании в Минцифры России. Данные инициативы направлены на минимизацию зависимости отечественных компаний от зарубежных информационных систем, поддержку ведущих разработчиков промышленного и инженерного ПО, а также на развитие спроса в ключевых отраслях промышленности, где традиционно была высока доля западного промышленного ПО, преимущественно североамериканского производства. Об этом CNews сообщили представители «Цифры».

«Также в рамках традиционного мероприятия “Эффективное производство 4.0” мы провели специальную сессию «Ситуационный центр», чтобы поговорить о том, что волнует предприятия прямо сейчас. Состоялся открытый диалог с участием представителей ИТ-отрасли и промышленных предприятий, более 1000 зрителей присоединились онлайн. По итогам мы структурировали множество предложений в пакет необходимых мер и направили в Минпромторг России, – заявил управляющий директор ГК «Цифра» Павел Растопшин. – Среди них – введение моратория на увеличение ставок действующих налогов, страховых взносов, акцизов и обязательных платежей в бюджеты различных уровней».

Кроме того, по итогам мероприятия была отмечена необходимость введения налоговых и кредитных каникул для предприятий, а также скорейшего запуска льготных кредитов. Отдельное внимание представители предприятий уделили поддержке научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Эта мера необходима, чтобы исключить риски технологического отставания или дальнейшего влияния западных сервисов на отечественные производственные мощности.

Как отметил генеральный директор ГК «Цифра» Игорь Богачев, чтобы в условиях санкций обеспечить бесперебойную работу ИТ-инфраструктуры российских предприятий, необходимо ускорить темпы импортозамещения программного обеспечения.

«Сегодня важно обеспечить возможность планомерного внедрения в работу предприятий отечественных информационных систем. В противном случае дальнейшая зависимость от западного софта повлечет за собой катастрофические риски. Мы говорим не только о экономических рисках от остановки бизнеса или производства. Это риски экологических катастроф или масштабных аварий. Важно понимать, что в связи с прекращением технической поддержки иностранного софта на многих промышленных предприятиях могут перестать работать системы мониторинга и управления производством. А это и контроль качества, и отслеживание состояния оборудования, а во многих случаях, и работа противоаварийных систем. Именно поэтому сегодня крайне важно как можно скорее упростить механизм предоставления мер поддержки, направленных на стимулирование разработки российских программных продуктов и внедрение их на отечественные предприятия», – сказал Игорь Богачев.

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Группа компаний «Цифра» - разработчик программных продуктов для повышения операционной эффективности основных производственных процессов.

Продуктовый портфель компании включает свыше 20 продуктов и услуг в области системной интеграции, промышленной автоматизации и инжиниринга, Big Data и машинного обучения, разработки IIoT- и AI-решений для тяжелой промышленности.

Компанией реализовано более чем 500 проектов в 20 странах мира в интересах заказчиков – предприятий горнодобывающей промышленности, металлургической отрасли, заводов по производству тяжелой карьерной техники.