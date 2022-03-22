Технологии распознавания Smart Engines позволят пользователям вводить данные карт «Мир»-UnionPay в мобильном банке

Разработка компании Smart Engines позволит пользователям быстро и точно распознавать данные кобейджинговых карт «Мир»-UnionPay для совершения платежных операций в мобильном банке. Программный продукт входит в Реестр Российского ПО, а в его основе лежат технологии ИИ, которые созданы учеными компании на базе сверхлегких нейронных сетей и не содержат внешних компонентов. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

Ранее о планах по выпуску карт «Мир»-UnionPay уже заявили Альфа-Банк, ВТБ, МКБ, Райффайзенбанк, Росбанк, Россельхозбанк, Сбербанк и «Тинькофф Банк».

Кобейджинговая карта «Мир»-UnionPay — это совместная карта двух платежных систем, которая обслуживается в инфраструктурах обоих партнеров. В России она работает как карта «Мир», а за рубежом все операции проводятся через китайскую партнерскую платежную систему UnionPay International. Карта будет работать за пределами России автоматически, держателю не нужно совершать никаких дополнительных действий для активации карты в другой стране.

Технологии Smart Engines позволяют автоматически вводить данные банковских карт, выпущенных 21 платежной системой: «Мир», UnionPay, Visa, MasterCard, Maestro, AmericanExpress, JCB (Япония), RuPay (Индия), Diners Club, V Pay (Европа) и др. При этом скорость распознавания данных достигает 25 кадров в секунду.

Для сканирования карты в мобильном приложении пользователю достаточно показать ее камере смартфона. После этого все необходимые данные, включая номер, срок действия и имя владельца автоматически вносятся в заполняемую им платежную форму. Благодаря применяемым алгоритмам ИИ высокое качество распознавания обеспечивается даже на телефонах, оснащенных камерой с низким разрешением. Важно подчеркнуть, что такой ввод безопасен и для пользователя, и для банка, так как изображения карт не передаются в сторонние сервисы.

Воспользоваться этой технологией для совершения платежей, переводов и пополнения счета смогут клиенты банков, которые уже используют технологию Smart Engines в своих мобильных приложениях. На сегодняшний день это «Тинькофф Банк», Газпромбанк, МКБ, «МТС Банк», «Почта Банк», Росбанк, «Синара» и «Хоум Кредит». Также эта возможность доступна всем пользователям смартфонов в приложении Mir Pay.

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Smart Engines — научно-исследовательская компания, специализирующаяся на разработке алгоритмов компьютерного зрения, машинного обучения, искусственного интеллекта, распознавания образов и поставке комплексных программных решений класса ICR и IDR для автоматизации распознавания и ввода данных из документов в видеопотоке, на фотографиях и сканах.

Компания основана в 2016 г. учеными ряда институтов РАН в области распознавания и обработки изображений. Сегодня в SE работают более 60 сотрудников из России, среди них 18 человек имеют ученые степени.