Состоялся очередной релиз ИТ-платформы Knowledge Space

Состоялся релиз новой версии Knowledge Space, российской ИТ-платформы для бизнеса.

В новом релизе появились расширенные возможности: копирования моделей при помощи BPMS; контроля и управления ошибками в процессе моделирования; более гибкого экспорта и импорта через Excel; более удобной работы с вложенными файлами; более гибкого управления ролевой моделью; более гибкого форматирования таблиц, кнопок, виджетов и других инструментов; конструирования интерфейсов и последующей печати; применения вычислительных функций.

Вместе с новым релизом платформы обновлен логотип Knowledge Space.

Ключевые клиенты и пользователи Knowledge Space – это компании нефтегазового и финансового секторов России, при этом платформа может применяться для создания цифровых решений в любой отрасли, утверждают разработчики платформы.

Основные задачи, для которых в настоящее время применяется Knowledge Space: календарное, ресурсное и экономическое планирование; интегрированное планирование и мониторинг; создание гибких цифровых моделей управления стоимостью (стратегические, финансовые, экономические, производственные модели – по гибкости аналогичные Excel и существенно превышающие его возможности); создание цифровых двойников сквозных процессов с их последующей автоматизацией.

Knowledge Space является no-code платформой, что означает что все решения создаются бизнес-пользователями (без программирования).