CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интеграция Бизнес-приложения Системное ПО Документооборот
|

Подтверждена совместимость программных продуктов «Окидоки» и «Ред ОС»

Российские разработчики ПО «Стандарт безопасности» и «Ред софт» в рамках сотрудничества провели испытания на совместимость решения для автоматизированной работы с документами «Окидоки» с операционной системой «Ред ОС». Подтверждена корректность совместной работы продуктов.

Программный комплекс «Окидоки» – модульная система организационного обеспечения деятельности в области информационной безопасности, включая автоматизированное создание документов по вопросам защиты информации. Программный комплекс «Окидоки» зарегистрирован в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных.

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России, что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных.

«Вопросы информационной безопасности приобретают критическое значение в нынешних условиях. И далеко не только на уровне ИТ-инфраструктуры. Для построения безопасной среды нужны санкционно устойчивые решения на всех уровнях. Включение «Окидоки» в экосистему «Ред ОС» – важный шаг в этом направлении. Благодарим коллег за плодотворное сотрудничество», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора компании «Ред софт».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Онлайн-конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2022» состоится 12 апреля

5 ситуаций, когда нужна IaaS, и 4 способа сэкономить на платежах провайдеру

Банки докатились до «Авито» и торрентов. Из-за санкций они закупают подержанное «железо» и качают пиратский софт

«Ростелеком» начал получать деньги за обслуживание огромной ГИС, из-за которых много лет судился с Минцифры

Главных экспертов по российскому ПО будут увольнять за прогулы

Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Где читать книги онлайн: лучшие библиотеки по подписке

Умные водонагреватели с управлением со смартфона: выбор ZOOM

Лучшие камерофоны начала 2022 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Парадокс: система ближайшей черной дыры не содержит черных дыр

Как сделать компьютер из жидких кристаллов?

Новый датчик квантовой гравитации заглянул в магму под вулканами
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022