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Операционные системы «Альт» обзавелись поддержкой сертификатов безопасности Минцифры России

«Базальт СПО», разработчик семейства российских операционных систем «Альт», обеспечил поддержку корневых сертификатов безопасности Минцифры России.

Теперь организации и частные лица защищены от риска потерять доступ к сайтам критически важных организаций страны, а сайты – от риска неустойчивого функционирования в российском сегменте интернета. Проблема возникла из-за того, что в последнее время ряд зарубежных удостоверяющих центров отозвал сертификаты, которые использовали в России. Теперь эта проблема может быть решена с помощью удостоверяющего центра Минцифры России, выдающего сертификаты, и взаимодействия с отечественными разработчиками, к которым министерство обратилось с просьбой обеспечить поддержку российских сертификатов в их продуктах.

Пользователи обновленных ОС «Альт» могут получать услуги на сайтах финансовых и государственных организаций в безопасном режиме, с применением шифрованного трафика. Использование сертификата позволяет защитить как владельца сайта, так и его клиентов. Минцифры сообщило, что актуальный список сайтов, для которых выданы сертификаты, будет находиться в публичном доступе.

«Базальт СПО» первым из российских разработчиков ОС обеспечил поддержку сертификатов безопасности Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, — сказал Алексей Смирнов, председатель совета директоров «Базальт СПО». — Минцифры развернуло национальный корневой удостоверяющий центр. На базе информационной системы центра выпускаются корневые сертификаты безопасности. Поддержка этих сертификатов в ОС «Альт» обеспечивает непрерывный и безопасный доступ к важным сайтам в сети Интернет. Наши разработчики реализовали поддержку доверия к сертификатам и в отечественных ОС «Альт», и в браузерах, которые поставляются вместе с нашими операционными системами».

С 15 марта 2022 г. сертификаты безопасности устанавливаются в операционные системы «Альт». Обновление для используемых ОС «Альт» можно скачать из репозитория «Сизиф», который развивает «Базальт СПО», он находится в российской юрисдикции. Сборка обновления по безопасности выполнена в виде пакетов.

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