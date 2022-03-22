Linxdatacenter получила аккредитацию Минцифры России

Linxdatacenter получила государственную аккредитацию Министерства цифрового развития России в реестре организаций, осуществляющих деятельность в области ИТ. Новый статус позволит компании эффективно работать на рынке облачных сервисов для госсектора. Об этом CNews сообщили представители Linxdatacenter.

Процедура аккредитации была инициирована с учетом планов компании по выходу на новый для нее сегмент рынка облачных сервисов – государственный сектор. Акцент на этом сегменте рынка обусловлен быстро растущими потребностями госаппарата в цифровизации и актуальными задачами по выполнению программы импортозамещения ИТ-продуктов и обеспечению соответствия требованиям регуляторов.

«Госсектору нужен выбор из готовых ИТ-решений от провайдеров с опытом в построении сложных проектов с геораспределенными вычислениями, высоким уровнем SLA и индексом удовлетворенности клиентов. Уровень технологических и бизнес-компетенций Linxdatacenter позволяют нам сформировать адекватное предложение сервисов и продуктов для B2G-рынка», – отметила Ольга Соколова, генеральный директор Linxdatacenter.

Госсектор в рамках стратегии развития Linxdatacenter подразделяется на два основных направления: ведомственные организации (ГУПы, администрации и т.д.) и компании с госучастием.

Предварительно набор решений будет включать запуск ТАРМ (типовое автоматизированное рабочее место госслужащего) и аттестованную платформу под ГИС на базе отечественного ПО.

Развитие облачных решений для госсектора будет опираться на возможности кратного расширения вычислительных ресурсов в облачной платформе LinxCloud и на партнерства с гиперскейлерами, профиль которых позволяет работать с госкомпаниями.

Планируется развивать комплексное предложение по модели Colocation + Cloud Services, на основе которого будут созданы уникальные отраслевые продукты в сегментах B2G на базе экосистемы высокотехнологичных сервисов, например решения класса «умный город».

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География услуг Linxdatacenter охватывает рынки России, Центральной и Восточной Европы и Скандинавии. Компания работает на ИТ-рынке с 2001 г.

Linxdatacenter предоставляет облачные решения и сервисы в области хранения данных в собственных дата-центрах уровня Tier III в Москве и Санкт-Петербурге, а также на базе партнерских дата-центров в Варшаве и Франкфурте. Портфолио Linxdatacenter включает услугу частного доступа к глобальным облачным сервисам, таким как Amazon Web Services и Google Cloud Platform. Компания Linxdatacenter является сертифицированным поставщиком инфраструктурных решений и юридической поддержки в области обработки персональных данных (ФЗ-152).

Дата-центры компании имеют сертификацию ISO 27001, ISO 9001, ISO 22301 и PСI DSS, и соответствуют стандарту Management & Operations Stamp of Approval (Uptime Institute).