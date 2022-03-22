«Крок» представила портфели решений, которые помогут бизнесу сориентироваться в новых обстоятельствах

ИТ-компания «Крок» сформировала ситуативный портфель с наиболее актуальными сценариями отказоустойчивости и эффективности, а также портфель импортозамещающих решений. Их цель – обеспечить стабильную работоспособность компаний вне зависимости от ограничивающих условий рынка. В портфелях собраны комплексные инфраструктурные и бизнес-решения, инженерные и мультимедийные системы – быстрые альтернативные варианты для перестройки текущих процессов, выполнение которых в прежнем формате стало невозможным.

В ситуативном портфеле «Крок» собрано более десятка услуг, наиболее востребованных рынком (согласно анализу общей ситуации в ИТ-отрасли и запросам бизнеса). Представлены альтернативы распространенным ИТ-продуктам и сервисам, использование которых стало невозможным или ограничено и потому не удовлетворяет всем потребностям бизнеса. А также приведены предложения по антикризисной поддержке, услуги аудита процессов и систем, предоставления команд специалистов под задачи по разработке программного обеспечения и многое другое. Решения касаются как вопросов быстрого восстановления работоспособности ИТ-инфраструктуры бизнеса, так и оптимальной разработки и интеграции вновь создаваемых сервисов, а также обслуживания зарубежного оборудования.

Портфель импортозамещающих решений «Крок» представлен в формате центра компетенций и предлагает услуги комплексного импортозамещения в режиме «единого окна». Специалисты помогут адаптировать ИТ-ландшафт компании, проработать и реализовать «под ключ» стратегию импортозамещения. Предложенные решения касаются программной и вычислительной инфраструктуры, телефонии и сетей, контакт-центров и связи, информационной безопасности, интеграции и управления ИТ, анализа и автоматизации бизнес-процессов, консалтинга в разрезе промышленных решений, а также оказание сервисных работ.

Портфели обновляются в режиме реального времени. «Крок» предоставляет экспертные консультации по «горячей линии».

«Мы знаем проблемы, с которыми сейчас столкнулись наши клиенты, и предлагаем карту проверенных решений. Новые услуги добавляются в режиме реального времени: для быстрой оценки рисков ИТ-инфраструктуры, для обеспечения бесперебойной работы ключевых бизнес-процессов с минимальными затратами, для безболезненного импортозамещения вендорских решений. Наша цель — сформировать понятный и простой инструмент для управленцев и CIO. Это поможет им найти выход в ситуации, когда требуется не просто поиск аналогичного инструмента, а глубокое понимание ИТ-индустрии. Комплексная поддержка клиентов — ключевой приоритет «Крок». Мы считаем своей миссией помощь бизнесу в максимально быстрой и экономичной адаптации к новым условиям, в которых все мы оказались», – сказал генеральный директор компании «Крок» Борис Бобровников.