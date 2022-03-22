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Горячая линия MANGO OFFICE по вопросам российских облачных сервисов для бизнеса

Российский поставщик облачных решений MANGO OFFICE запустил горячую линию по вопросам отечественных IT-продуктов для бизнеса. Проект создан, чтобы помочь компаниям подобрать решения для поддержания устойчивости бизнес-процессов с помощью российского ПО и облачных сервисов.

  • Сложно ли перейти на российские облачные сервисы и платформы?
  • Могут ли они достойно заменить зарубежные?
  • Как выбрать, подключить и настроить российские продукты?
  • Как добиться максимальной сохранности конфиденциальных данных?

Ответы на эти и многие другие вопросы, волнующие бизнес в нынешнее время, есть у специалистов MANGO OFFICE.

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На горячей линии можно получить экспертную поддержку по следующим продуктам:

  • телефония для бизнеса
  • омниканальный контакт-центр
  • динамический коллтрекинг
  • роботы
  • речевая аналитика

Горячая линия MANGO OFFICE уже открыта. Задать свой вопрос можно любым удобным способом:

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