Горячая линия MANGO OFFICE по вопросам российских облачных сервисов для бизнеса

Российский поставщик облачных решений MANGO OFFICE запустил горячую линию по вопросам отечественных IT-продуктов для бизнеса. Проект создан, чтобы помочь компаниям подобрать решения для поддержания устойчивости бизнес-процессов с помощью российского ПО и облачных сервисов.

Сложно ли перейти на российские облачные сервисы и платформы?

Могут ли они достойно заменить зарубежные?

Как выбрать, подключить и настроить российские продукты?

Как добиться максимальной сохранности конфиденциальных данных?

Ответы на эти и многие другие вопросы, волнующие бизнес в нынешнее время, есть у специалистов MANGO OFFICE.

На горячей линии можно получить экспертную поддержку по следующим продуктам:

телефония для бизнеса

омниканальный контакт-центр

динамический коллтрекинг

роботы

речевая аналитика

Горячая линия MANGO OFFICE уже открыта. Задать свой вопрос можно любым удобным способом: