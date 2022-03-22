ГК «Цифра» запустила горячую линию и предложила российские аналоги зарубежного ПО для промышленности

ГК «Цифра», российский разработчик программных продуктов для цифровизации промышленности, запустила горячую линию для консультаций промышленных предприятий, столкнувшихся с проблемой внедрения, обновления или прекращением технической поддержки установленного зарубежного ПО из-за введенных санкций. Параллельно с этим, компания разработала карту импортозамещения, составив список своих ИТ-решений, способных заместить используемое сегодня зарубежное ПО в нефтегазовой, горной, металлургической, машиностроительной и других отраслях. Планируется, что карта будет дополняться решениями многих других российских ИТ-компаний. Об этом CNews сообщили представители ГК «Цифра».

«Пока мы разместили на сайте компании решения “Цифры”. Например, наша флагманская цифровая платформа Zyfra Industrial IOT Platform, включающая весь необходимый набор компонентов для создания и внедрения ИТ-решений, может составить сильную конкуренцию таким известным западным поставщикам ПО, как OSISOFT и AVEVA, – сказал управляющий директор ГК «Цифра» Павел Растопшин. – Но эту карту мы планируем расширять вместе с нашими партнерами и создать в краткосрочной перспективе единую базу актуальных отечественных ИТ-решений. Мы призываем российских вендоров и интеграторов промышленных ИТ-решений присылать свои предложения для включения их в базу. Мы все столкнулись с общим вызовом, и мы считаем, что все участники рынка могут выстоять и развиваться только сообща».

Сегодня ГК «Цифра» уже может предложить предприятиям аналоги для зарубежного ПО и оборудования от таких производителей как: OSISOFT, HoneyWell, AVEVA, Yokogawa, AspenTech, LabWare, STARLIMS Corporation, Dassault Systems, OMP, Siemens, Montronix, CIMCO, MachineMetrics, SAP, IBM, Infor, Modular Mining, Hexagon, WENCO, Micromine, Sandvik, Epiroc, MST, Talpa, GroundHog, Invensys, Schneider Electric, Motion Metrics, ASI, Flanders, RCT, Meanwell, Kar-tech, Schlumberger.

«В настоящее время оперативный поиск аналога и переход на отечественные платформы имеет стратегическое значение для любого предприятия и холдинга на территории страны. Одна из главных задач на сегодня – сохранение производств, рабочих мест, выпуск заказов в срок. Для этого надо вести работу на опережение и своевременно реагировать на ситуацию», – добавил Павел Растопшин.

Эксперты просчитали приблизительные сроки для внедрения Zyfra Industrial IOT Platform на предприятии. Так, при внедрении с нуля базового функционала, потребуется шесть-девять месяцев, а для тиражирования на несколько предприятий одной компании – еще до полугода. При замене существующего западного ПО на российское, специалистам потребуется от трех месяцев до полутора лет.

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Группа компаний «Цифра» - разработчик программных продуктов для повышения операционной эффективности основных производственных процессов.

Продуктовый портфель компании включает свыше 20 продуктов и услуг в области системной интеграции, промышленной автоматизации и инжиниринга, Big Data и машинного обучения, разработки IIoT- и AI-решений для тяжелой промышленности.

Компанией реализовано более чем 500 проектов в 20 странах мира в интересах заказчиков – предприятий горнодобывающей промышленности, металлургической отрасли, заводов по производству тяжелой карьерной техники.