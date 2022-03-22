Федеральная электронная площадка «ТЭК-Торг» перешла на электронный кадровый документооборот

Оператор федеральной электронной площадки АО «ТЭК-Торг» сообщает переходе на электронный кадровый документооборот на базе платформы HRlink. Теперь сотрудники компании могут работать с кадровыми документами онлайн со смартфона или компьютера. Об этом CNews сообщили представители «ТЭК-Торг».

Над развитием федеральной электронной торговой площадки «ТЭК-Торг» трудится более 300 работников в 30 регионах России, часть из них работает в офисах, часть – дистанционно. В условиях быстрого роста численности штата и географической разрозненности команды обмен кадровыми документами на бумажных носителях был трудоемким и ресурсоемким: приходилось распечатывать документы, подписывать, отправлять курьерской доставкой и отслеживать, чтобы каждый сотрудник их получил вовремя, подписал и вернул в кадровую службу. Этот процесс увеличивал нагрузку на специалиста по кадровому делопроизводству и в перспективе требовал расширения штата кадровых работников.

Одним из приоритетов развития АО «ТЭК-Торг» является автоматизация и цифровизация всех бизнес-процессов, включая не только ключевые (закупочные) процедуры, но и рутинные операции внутри компании. Для снижения нагрузки и повышения эффективности работы HR-подразделения было решено перевести кадровое делопроизводство в электронный формат.

В рамках решения задачи «ТЭК-Торг» принял участие в эксперименте Министерства труда и социальной защиты России по цифровизации документов, связанных с кадровой работой. Для реализации проекта был выбран производитель системы безбумажного подписания документов HRlink. Решение полностью соответствовало требованиям компании к удобству работы с системой, а также стандартам юридического отдела и службы информационной безопасности.

«На этапе проработки проекта автоматизации кадрового документооборота мы думали о запуске собственной КЭДО-системы на базе корпоративного портала. Однако это дорогостоящий и трудоемкий проект: нужно наладить процессы подписания, обмена и хранения электронных кадровых документов, выпуск электронных подписей через удостоверяющий центр. Поэтому выбор пал на готовый сервис HRlink, к которому мы смогли подключить всех сотрудников компании в кратчайшие сроки. Помимо прочего, он прост и интуитивно понятен, поэтому команда “ТЭК-Торг” быстро адаптировалась к новому формату подписания кадровых документов», — сказала Анна Кузнецова, директор по персоналу АО «ТЭК-Торг».

Теперь благодаря внедрению КЭДО-платформы сотрудники «ТЭК-Торг» могут подписывать документы удаленно с помощью электронной цифровой подписи прямо со своего мобильного телефона. Сейчас в цифровом виде им доступны почти все виды документов в сфере HR, за исключением актов о несчастных случаях на производстве, приказов об увольнении и ряда документов по охране труда – эти документы не позволяет оформлять онлайн текущее законодательство. Переход на КЭДО позволил избежать расширения штата специалистов по КПД.

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HRlink — первая система в России, которая позволяет полностью перейти на цифровой документооборот с сотрудниками, формировать, подписывать и хранить электронные кадровые документы. Сервис автоматизирует рутинные операции кадрового делопроизводства и управления трудовыми отношениями, обеспечивает экономию на доставке и хранении документов, защиту от рисков потери документов.