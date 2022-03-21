Первая городская клиническая больница Иваново перешла на ОС Astra Linux

ГК «Астра» сообщила об успешной миграции 185 автоматизированных рабочих мест (АРМ) персонала в областном бюджетном учреждении здравоохранения «Первая городская клиническая больница» (ОБУЗ 1 ГКБ) в Иваново на операционную систему Astra Linux Special Edition. Российская ОС установлена на АРМ врачей, административного персонала и т.д. — практически всех сотрудников.

ОБУЗ 1 ГКБ — это крупнейшее медицинское учреждение в области, которое располагает многопрофильным стационаром, четырьмя поликлиниками, врачебной амбулаторией, отделениями врачей общей практики и фельдшерско-акушерскими пунктами. Имеются анестезиология, реанимация, вспомогательно-диагностические службы, хирургическое и соматическое, а также 6 инфекционных отделений. На базе больницы открыт региональный ковидный госпиталь на 500 мест. 46% врачам стационара присвоена высшая квалификационная категория, 20% — первая, а семеро имеют степень кандидата медицинских наук. Многопрофильность больницы, наличие специалистов высокого класса и современного оборудования позволяют оперативно диагностировать заболевания и эффективно оказывать помощь населению.

Миграцию инфраструктуры больницы на ОС Astra Linux реализовали эксперты «УЦ профи». Переход на новую платформу прошел практически в фоновом режиме: медицинскую информационную систему заказчика, построенную на базе решений «1С», успешно интегрировали с операционной системой, и персонал почти не почувствовал изменений, так как рабочее пространство осталось прежним. Дальнейшее обслуживание парка ПК взяли на себя системные администраторы больницы, а вендор планирует оказать учреждению помощь с драйверами для работы со специализированным лабораторным оборудованием.

В результате проведенных работ конечные пользователи получили сразу несколько преимуществ. Значительно выросла степень защищенности всей ИТ-системы, так как встроенные в ОС СЗИ позволяют повышать уровень ее безопасность на платформенном уровне, а также выполнены требования, изложенные в федеральном законе «О персональных данных» от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ и предъявляемые к ИТ-решениям на объектах критической информационной инфраструктуры.

«Для нас данный проект важен тем, что это первая полноценная миграция лечебного учреждения региона на отечественное ПО. Astra Linux полностью закрыла задачи заказчика и без проблем установилась на АРМы. Коллеги из ГК «Астра» всегда оказывают поддержку и постоянно на связи, такая помощь, по нашему мнению, только у ГК «Астра», они инвестируют в будущую инфраструктуру, а не просто продают», — отметил генеральный директор «УЦ профи» Илья Мишин.

«Мы благодарны коллегам из «УЦ профи» за качественно реализованную миграцию, которая обеспечила непрерывную и надежную работу ИТ-систем заказчика. Инфраструктура ковидного госпиталя на базе ОБУЗ 1 ГКБ изначально была построена на ОС Astra Linux, и теперь в больнице имеется единая информационная среда, что сделало администрирование всей системы более удобным. В результате больница может высвободить максимум ресурсов для профильной деятельности, так как ей не придется тратить время, силы и дополнительные финансовые средства на решение множества технических вопросов», — сказал Антон Рудевский, директор департамента по работе с партнерами ГК «Астра».