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Нейросети следят за наличием тента на грузовом транспорте со строительными отходами

Искусственный интеллект (ИИ) научили автоматически распознавать и мгновенно фиксировать отсутствие тента на транспортных средствах, осуществляющих перевозку строительных отходов в Москве. С начала 2022 г. нейросеть встроена в мобильное приложение «Мобильный КПТС», которое используется на всех объектах строительства отходоперевозчиками. Об этом CNews сообщили представители Департамента информационных технологий города Москвы.

Тент на грузовых автомобилях необходим в первую очередь для того, чтобы перевозка была безопасной: он не позволяет строительному мусору высыпаться из кузова и создавать аварийные ситуации на дорогах. Кроме того, тентирование может предотвратить повреждение дорожного покрытия в случае выпадения из кузова крупногабаритных отходов.

«Москва уже несколько лет использует технологии искусственного интеллекта для более тщательного и оперативного контроля многих городских процессов. В данном случае ИИ используется на этапе регистрации загруженного транспорта при отправке на объект приема строительных отходов. Специалисту объекта строительства необходимо сфотографировать автомобиль, и нейросеть с высокой точностью определит, накрыт ли он тентом. Если тент на фотоснимке не распознан алгоритмом, необходимо устранить недостатки и сделать фотографию повторно. Таким образом, искусственный интеллект помогает городу сделать перевозку строительных отходов еще более безопасной», – сказал министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Система цифрового контроля за утилизацией строительных отходов действует в Москве с осени 2020 г. Мобильное приложение, используемое для контроля вывоза отходов строительства и сноса, заменило на стройплощадках контрольно-измерительные пункты (КИП), фиксировавшие ранее вывоз строительных отходов. Цифровой сервис, в отличие от стационарного КИП, не требует затрат на установку и обслуживание, позволяя снизить финансовые расходы и уменьшить число нарушений, в том числе связанных с человеческим фактором.

Мобильное приложение доступно для скачивания в Google Play. В пошаговой инструкции, которая размещена на официальном сайте Правительства Москвы, подробно описано, как установить приложение на смартфон и порядок его использования. Пользователями мобильного приложения являются специалисты объектов строительства и водители транспорта, осуществляющего перевозку отходов строительства, сноса и грунтов.

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