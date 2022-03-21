«Контур.Реестро» поможет внести изменения в ЕГРН онлайн

Пользователи сервиса смогут исправить техническую или реестровую ошибку, указать дополнительные сведения или изменить запись об ипотеке. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

В Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) хранятся все сведения о домах, квартирах и земельных участках в стране. Иногда информация в реестре может быть недостоверной. Это происходит по разным причинам:

—cотрудник Росреестра допустил ошибку, когда вносил данные. Он мог опечататься или забыть указать важную информацию. Такую ошибку называют технической.

—Кадастровый инженер ошибся при подготовке технического или межевого плана. Такую ошибку называют реестровой.

—У объекта или собственника изменились данные. Например, хозяин квартиры сменил фамилию или перевел жилое помещение в нежилое.

—Банк и собственник заключили допсоглашение или расторгли ипотечный договор.

Во всех случаях, чтобы изменить сведения в ЕГРН, нужно подать специальное заявление в Росреестр. Раньше это можно было сделать через МФЦ или на портале Росреестра.

Теперь внести изменения в ЕГРН поможет сервис «Контур.Реестро». Достаточно заполнить специальную анкету в сервисе и при необходимости приложить нужные документы.

«Мы стремимся сделать любое взаимодействие с Росреестром максимально комфортным для всех пользователей “Контур.Реестро”. Еще один шаг на пути к этому — новый вид регистрационного действия в сервисе. Он поможет исправлять ошибки, обновлять устаревшие данные и вносить изменения в записи об ипотеке без визитов в МФЦ. При этом мы не будем брать плату за исправление технических и реестровых ошибок — они будут доступны всем пользователям бесплатно», — сказал Константин Ташлыков, руководитель сервиса «Контур.Реестро»

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