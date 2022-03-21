Инити модернизировала модуль мониторинга MPLS сетей и протоколов маршрутизации в системе «Инити соло»

Производитель российской системы мониторинга «Инити соло» компания «Инити» обновила модуль мониторинга MPLS сетей и протоколов маршрутизации. Теперь в части мониторинга протоколов маршрутизации поддерживается обнаружение (Discovery) и мониторинг OSPF, BGP, ISIS, EIGRP.

Также в части мониторинга MPLS сетей был дополнен атрибутный состав компонентов типа «Виртуальное соединение» (EoMPLS, pseudowire) и «Таблица перенаправления» (MPLS forwarding table), добавлен новый виджет «Путь виртуального соединения».

Компания «Инити» с 2016 г. занимается разработкой и внедрением ПО (система мониторинга «Инити соло») для мониторинга ИТ-инфраструктуры и ИКТ сервисов.

Основные направления работы: мониторинг сетевой инфраструктуры; мониторинг компонентов ЦОДа и приложений; сервисно-ресурсная модель для перехода от инфраструктурного мониторинга к мониторингу конечных сервисов